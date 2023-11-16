https://ria.ru/20231116/vuzy-1909701997.html

Названы университеты, которые лучше всего популяризируют науку в регионах

Названы университеты, которые лучше всего популяризируют науку в регионах - РИА Новости, 16.11.2023

Названы университеты, которые лучше всего популяризируют науку в регионах

Университеты, которые вносят наибольший вклад в формирование научно-популярной повестки в регионах России, были названы экспертами на пресс-конференции,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:00

2023-11-16T09:00

2023-11-16T09:26

общество

россия

москва

санкт-петербург

мгу имени м. в. ломоносова

московский физико-технический институт

мгимо

социальный навигатор

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Университеты, которые вносят наибольший вклад в формирование научно-популярной повестки в регионах России, были названы экспертами на пресс-конференции, прошедшей в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Руководитель программы повышения узнаваемости российских университетов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин представил результаты исследования "Популяризация науки в медиа. Региональный аспект"."С помощью детального изучения большой базы данных, которая у нас есть, мы решили понять, какие процессы происходят в региональных системах высшего образования. Они напрямую влияют на технологический прогресс, обеспечение технологического лидерства и на обороноспособность нашей страны в целом", – рассказал он.Для каждого субъекта РФ эксперты проанализировали число упоминаний вузов в научно-популярных СМИ и их социальных сетях и определили вклад каждого учебного заведения в формирование научно-популярной повестки в той или иной области, крае или республике. При этом специалисты разделили все регионы на шесть групп в зависимости от количества вузов.Москва и Санкт-Петербург составили первую группу (от 51 до 150 высших учебных заведений). Наиболее упоминаемыми в прессе и соцсетях в третьем квартале 2023 года оказались МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ, РАНХиГС, Университет МГИМО, Университет МИСИС, Сеченовский Университет, ГИТИС, НИЯУ МИФИ и Московский авиационный институт.Во вторую группу были включены регионы с числом вузов от 9 до 50. Лидерами по числу упоминаний высших учебных заведений в научно-популярных СМИ и их группах в соцсетях стали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Челябинская области.В третью группу вошли субъекты, в которых работают от 4 до 8 вузов. В ней лидируют Пермский край, Томская область и Приморский край. В четвертой группе (три вуза в регионе) лучшие результаты показала Республика Кабардино-Балкария, в пятой (два вуза в регионе) – Калининградская область, в шестой (один вуз в регионе) – Новгородская область.Эксперт отметил, что в третьем квартале 2023 года деятельность 252 университетов вообще не была представлена в научно-популярных СМИ, в то время как учебные заведения такого уровня призваны вносить вклад в развитие научно-технологического бренда своего региона."Исследование призвано дать вузам новый инструментарий для повышения узнаваемости собственных научно-технологических и инновационных брендов и своих регионов. Уверен, представленные данные будут полезны при формировании стратегий развития как университетов, так и регионов", – подчеркнул Клюшкин.Директор по стратегическим коммуникациям компании Brand Analytics Василий Черный в свою очередь сообщил, что с апреля по октябрь выросла упоминаемость российских вузов в СМИ и в соцсетях в целом. При этом он опирался на результаты мониторинга, подготовленного совместно с проектом "Социальный навигатор" на основе данных медиарейтингов 615 российских вузов.Представленное на пресс-конференции исследование состоит из четырех аналитических работ: "Рейтинг вовлеченности аудитории на собственных ресурсах вуза", "Рейтинг представленности вузов в научно-популярных СМИ", "Рейтинг представленности вузов в СМИ и социальных медиа", а также "Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций вузов", который будет опубликован в начале 2024 года."Первый рейтинг показывает, насколько сам вуз хорошо работает. Он нацелен в первую очередь на абитуриентов и студентов. Второй рейтинг – насколько удачно вузы и научно-популярные СМИ коммуницируют между собой (и коммуницируют ли вообще) и к каким публикациям это приводит. Он нацелен на взаимодействие вузов с бизнес-сообществом и государством. Это принципиально важно, иначе образовательный продукт вуза не может быть актуален и состоятелен. И третий рейтинг показывает известность вуза в целом, во всем медиаполе", – рассказал Черный.По его словам, система рейтингов показывает, насколько хорошо удается университетам взаимодействовать со своей аудиторией. Рейтинги автоматически рассчитываются ежемесячно, что позволяет вузам в любое время получать аналитические данные по своим коммуникациям и информацию для их совершенствования.Согласно результатам исследования, за последние полгода выросла и активность коммуникаций вузов в собственных каналах. При этом у заметного числа университетов до сих пор нет своих страниц в соцсетях. Так, своя страница в сети "ВКонтакте" сегодня есть у 87% вузов – участников рейтинга, а телеграм-канал есть только у 66% из них. В то же время, как показал третий рейтинг, с начала 2023/24 учебного года вырос интерес к вузам как со стороны пользователей, так и со стороны СМИ.Что касается научно-популярных изданий, с начала 2023 года они упоминали вузы более 12 тысяч раз (для сравнения, общее число упоминаний в СМИ за это же время составило 4 миллиона). Это показывает, что у сотрудничества вузов с научно-популярными СМИ есть большой потенциал, подчеркнул эксперт.Черный отметил, что цель проекта "Рейтинги вузов" – помочь вузам добиться большей информационной открытости и наладить эффективную коммуникацию со своей аудиторией – с абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями научного и бизнес-сообщества, а также со СМИ.

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Популяризация науки в медиа: региональный аспект Популяризация науки в медиа: региональный аспект 2023-11-16T09:00 true PT80M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, санкт-петербург, мгу имени м. в. ломоносова, московский физико-технический институт, мгимо, социальный навигатор, университетская наука, навигатор абитуриента