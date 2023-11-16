https://ria.ru/20231116/ukraina-1909806004.html
В Совфеде предсказали Украине проблемы с получением помощи от США
В Совфеде предсказали Украине проблемы с получением помощи от США - РИА Новости, 16.11.2023
В Совфеде предсказали Украине проблемы с получением помощи от США
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украине с каждым разом будет все проблемнее получить помощь со... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:57
2023-11-16T12:57
2023-11-16T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украине с каждым разом будет все проблемнее получить помощь со стороны западных стран во главе с США. Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN. "Ситуация на фронте для Украины становится все хуже и хуже. Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе с США, тем меньше будет выделяться помощи. Я в этом убежден", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, власти западных стран все с большей критикой и недоверием смотрят на громкие заявления украинских политиков о контрнаступлении и якобы скорой победе на поле боя.
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РИА Новости
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в мире, украина, сергей цеков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Цеков, США
В Совфеде предсказали Украине проблемы с получением помощи от США
Сенатор Цеков призвал Украину готовиться к проблемам с получением помощи от США
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украине с каждым разом будет все проблемнее получить помощь со стороны западных стран во главе с США.
Ранее сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, сообщил телеканал CNN.
«
"Ситуация на фронте для Украины становится все хуже и хуже. Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе с США, тем меньше будет выделяться помощи. Я в этом убежден", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, власти западных стран все с большей критикой и недоверием смотрят на громкие заявления украинских политиков о контрнаступлении и якобы скорой победе на поле боя.
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