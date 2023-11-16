https://ria.ru/20231116/turpotok-1909846164.html

Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов

Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов - РИА Новости, 16.11.2023

Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов

Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:00

2023-11-16T15:00

2023-11-16T15:36

росгранстрой

василий орлов (губернатор)

китай

амурская область

хэйхэ

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

новости - туризм

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Он (турпоток из Китая в Амурскую область - ред.) достигнет (допандемийных показателей - ред.) в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году - вообще никаких сомнений по этому поводу нет", - сказал Орлов. По его словам, фиксируется хорошая динамика по безвизовым групповым поездкам из Китая. "Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан "Росгранстроем" пункт пропуска через мост (между Благовещенском и Хэйхэ - ред.)… который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле", - уточнил губернатор. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

китай

амурская область

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росгранстрой, василий орлов (губернатор), китай, амурская область, хэйхэ, выставка-форум "россия", новости - туризм