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Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов - РИА Новости, 16.11.2023
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15:00 16.11.2023 (обновлено: 15:36 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/turpotok-1909846164.html
Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов
Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов - РИА Новости, 16.11.2023
Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов
Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:00
2023-11-16T15:36
росгранстрой
василий орлов (губернатор)
китай
амурская область
хэйхэ
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Он (турпоток из Китая в Амурскую область - ред.) достигнет (допандемийных показателей - ред.) в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году - вообще никаких сомнений по этому поводу нет", - сказал Орлов. По его словам, фиксируется хорошая динамика по безвизовым групповым поездкам из Китая. "Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан "Росгранстроем" пункт пропуска через мост (между Благовещенском и Хэйхэ - ред.)… который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле", - уточнил губернатор. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
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росгранстрой, василий орлов (губернатор), китай, амурская область, хэйхэ, выставка-форум "россия", новости - туризм
Росгранстрой, Василий Орлов (губернатор), Китай, Амурская область, Хэйхэ, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Новости - Туризм
Турпоток из КНР в Приамурье превысит допандемийный уровень, заявил Орлов

Орлов: турпоток из КНР в Приамурье достигнет допандемийного уровня в 2024 году

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Достичь и даже превысить допандемийный уровень туристического потока из Китая в Амурскую область удастся в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Он (турпоток из Китая в Амурскую область - ред.) достигнет (допандемийных показателей - ред.) в следующем году и превысит даже. Допандемийный уровень мы спокойно преодолеем в 2024 году - вообще никаких сомнений по этому поводу нет", - сказал Орлов.
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По его словам, фиксируется хорошая динамика по безвизовым групповым поездкам из Китая.
"Мы рассчитываем, что у нас в следующем году будет сдан "Росгранстроем" пункт пропуска через мост (между Благовещенском и Хэйхэ - ред.)… который позволит и пассажиров оформлять, и легковые автомобили, что позволит туристам проезжать на личном автомобиле", - уточнил губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Выставка-форум "Россия"РосгранстройВасилий Орлов (губернатор)КитайАмурская областьХэйхэВыставка-форум "Россия"Новости - Туризм
 
 
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