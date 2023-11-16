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В Финляндии заявили, что грузовое движение на границе с Россией остановится - РИА Новости, 16.11.2023
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15:36 16.11.2023 (обновлено: 18:42 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/trafik-1909856000.html
В Финляндии заявили, что грузовое движение на границе с Россией остановится
В Финляндии заявили, что грузовое движение на границе с Россией остановится - РИА Новости, 16.11.2023
В Финляндии заявили, что грузовое движение на границе с Россией остановится
Перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью остановится из-за закрытия основных КПП, сообщил руководитель отдела... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:36
2023-11-16T18:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью остановится из-за закрытия основных КПП, сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в соцсети X.&quot;На восточной границе в октябре грузовые автомобили (шли. — Прим. ред.) из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, &lt;…&gt; но грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится&quot;, — написал чиновник.Он призвал перенаправить грузы, следующие автотранспортом через Россию транзитом.Грузовые поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала", уточнил Пенттиля.Сегодня правительство Финляндии объявило о закрытии с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четырех пунктов пропуска на границе с Россией: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Власти страны в последнее планомерно ужесточали режим пересечения границы. В Хельсинки утверждали, что это связано с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231102/avtomobili-1907068263.html
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россия, финляндия, в мире
Россия, Финляндия, В мире
В Финляндии заявили, что грузовое движение на границе с Россией остановится

Финская таможня: грузовой трафик с Россией с 18 ноября практически остановится

© AFP 2023 / Lehtikuva / Vesa MoilanenАвтомобиль на пограничном пункте "Нуйямаа" на российско-финской границе
Автомобиль на пограничном пункте Нуйямаа на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / Lehtikuva / Vesa Moilanen
Автомобиль на пограничном пункте "Нуйямаа" на российско-финской границе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью остановится из-за закрытия основных КПП, сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в соцсети X.
«

"На восточной границе в октябре грузовые автомобили (шли. — Прим. ред.) из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, <…> но грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится", — написал чиновник.

Он призвал перенаправить грузы, следующие автотранспортом через Россию транзитом.
Грузовые поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала", уточнил Пенттиля.
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Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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