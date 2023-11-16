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Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023
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16:42 16.11.2023 (обновлено: 16:50 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/telefon-1909875540.html
Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении телефонов в школах
Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении телефонов в школах - РИА Новости, 16.11.2023
Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении телефонов в школах
Госдума приняла в первом чтении законопроект законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:42
2023-11-16T16:50
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре. "Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы. В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания". "Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, принятие закона повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе. Он также отметил, что это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией. Ранее председатель Госдумы провёл опрос в своём Telegram-канале о необходимости принятия такого закона, так, 84% участников опроса высказались в поддержку такого решения. Как пояснила председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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общество, россия, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф, ольга казакова, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Ольга Казакова, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении телефонов в школах

ГД приняла в I чтении проект об ограничении использования телефонов в школах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре.
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"Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия". Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
"Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, принятие закона повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе. Он также отметил, что это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.
Ранее председатель Госдумы провёл опрос в своём Telegram-канале о необходимости принятия такого закона, так, 84% участников опроса высказались в поддержку такого решения.
Как пояснила председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинСергей КравцовГосдума РФОльга КазаковаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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