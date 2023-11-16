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Семнадцать участников беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест
Семнадцать участников беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест - РИА Новости, 16.11.2023
Семнадцать участников беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест
Семнадцать арестованных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали в Верховный суд Дагестана меру пресечения, девять материалов... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:24
2023-11-16T16:24
2023-11-16T16:32
происшествия
общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
республика дагестан
россия
махачкала
тель-авив
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Семнадцать арестованных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали в Верховный суд Дагестана меру пресечения, девять материалов рассмотрены - и все не удовлетворены, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.Все фигуранты были арестованы Советским районным судом Махачкалы на срок порядка двух месяцев."В Верховный суд республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках") в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту… На сегодняшний день вышестоящей инстанцией рассмотрено девять материалов – все они оставлены в силе", – сообщила Мамаева.Вечером 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
https://ria.ru/20231102/melikov-1906835385.html
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происшествия, общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан, россия, махачкала, тель-авив
Происшествия, Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, Тель-Авив
Семнадцать участников беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест
Суд: 17 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали свой арест