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В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля
В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля - РИА Новости, 16.11.2023
В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля
Суд объявил перерыв по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших, следующее заседание состоится 28 ноября, передает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:57
2023-11-16T11:57
2023-11-16T11:57
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ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Суд объявил перерыв по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших, следующее заседание состоится 28 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Объявляется перерыв до 28 ноября в связи с неявкой потерпевших", - сказал судья. Как уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. На заседании присутствовали его родители. Молодого человека задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбужденное уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям.
https://radiosputnik.ru/20231015/kadyrov-1902940200.html
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происшествия, волгоград, россия, грозный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Грозный, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля
Суд объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших