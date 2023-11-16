https://ria.ru/20231116/sud-1909790559.html

В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля

В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля - РИА Новости, 16.11.2023

В Чечне суд объявил перерыв по делу Журавеля

Суд объявил перерыв по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших, следующее заседание состоится 28 ноября, передает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:57

2023-11-16T11:57

2023-11-16T11:57

происшествия

волгоград

россия

грозный

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Суд объявил перерыв по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, из-за неявки потерпевших, следующее заседание состоится 28 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Объявляется перерыв до 28 ноября в связи с неявкой потерпевших", - сказал судья. Как уточнили ранее РИА Новости в пресс-службе Висаитовского райсуда, потерпевшими выступают 13 имамов мечетей Грозного. Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. На заседании присутствовали его родители. Молодого человека задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбужденное уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям.

https://radiosputnik.ru/20231015/kadyrov-1902940200.html

волгоград

россия

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происшествия, волгоград, россия, грозный, следственный комитет россии (ск рф)