https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html

Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем

Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем - РИА Новости, 16.11.2023

Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем

США продолжат конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:59

2023-11-16T04:59

2023-11-16T11:35

в мире

китай

сша

сан-франциско

джо байден

си цзиньпин

саммит атэс

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США продолжат конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. "Соединенные Штаты продолжат активно конкурировать с КНР, но мы будем с ответственностью относиться к этой конкуренции, чтобы она не вылилась в конфликт или случайный конфликт", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем Китая на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Байден подчеркнул, что в тех областях, где интересы сторон совпадают, они намерены работать вместе. "Мир ждет от нас этого", - сказал президент США.

https://ria.ru/20231116/bayden-1909730412.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс