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Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем - РИА Новости, 16.11.2023
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04:59 16.11.2023 (обновлено: 11:35 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем - РИА Новости, 16.11.2023
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем
США продолжат конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:59
2023-11-16T11:35
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США продолжат конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. "Соединенные Штаты продолжат активно конкурировать с КНР, но мы будем с ответственностью относиться к этой конкуренции, чтобы она не вылилась в конфликт или случайный конфликт", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем Китая на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Байден подчеркнул, что в тех областях, где интересы сторон совпадают, они намерены работать вместе. "Мир ждет от нас этого", - сказал президент США.
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем

Байден: США продолжат конкурировать с КНР, но иногда могут сотрудничать

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США продолжат конкурировать с КНР, но будут сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают, заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Соединенные Штаты продолжат активно конкурировать с КНР, но мы будем с ответственностью относиться к этой конкуренции, чтобы она не вылилась в конфликт или случайный конфликт", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем Китая на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден после встречи с Си Цзиньпином снова назвал его "диктатором"
Вчера, 04:56
Байден подчеркнул, что в тех областях, где интересы сторон совпадают, они намерены работать вместе. "Мир ждет от нас этого", - сказал президент США.
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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