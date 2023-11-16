https://ria.ru/20231116/soya-1909846885.html

Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году

Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2023

Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году

Примерно 1,5 миллиона тонн сои соберут в Амурской области в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:04

2023-11-16T15:04

2023-11-16T15:04

выставка-форум "россия"

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

соя

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Примерно 1,5 миллиона тонн сои соберут в Амурской области в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "У нас хорошие результаты по растениеводству. Несмотря на сложный по погодным условиям год - мы шли на новый рекорд, но сентябрь нас подвел, поэтому урожай будет чуть ниже ожидавшегося - выходит в районе 1,5 миллиона тонн сои. Это очень хороший результат, если не брать в расчет прошлогодний рекорд 1,6 миллиона тонн. Но в этом году будет больше зерновых, поэтому в общем вале регион даст превышающий прошлогодний урожай в растениеводстве", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20231116/park-1909844264.html

амурская область

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), соя