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Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2023
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15:04 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/soya-1909846885.html
Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году
Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2023
Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году
Примерно 1,5 миллиона тонн сои соберут в Амурской области в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:04
2023-11-16T15:04
выставка-форум "россия"
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
соя
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Примерно 1,5 миллиона тонн сои соберут в Амурской области в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "У нас хорошие результаты по растениеводству. Несмотря на сложный по погодным условиям год - мы шли на новый рекорд, но сентябрь нас подвел, поэтому урожай будет чуть ниже ожидавшегося - выходит в районе 1,5 миллиона тонн сои. Это очень хороший результат, если не брать в расчет прошлогодний рекорд 1,6 миллиона тонн. Но в этом году будет больше зерновых, поэтому в общем вале регион даст превышающий прошлогодний урожай в растениеводстве", - сказал Орлов.
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), соя
Выставка-форум "Россия", Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), соя
Глава Амурской области рассказал, сколько сои соберут аграрии в 2023 году

Орлов: аграрии Амурской области соберут примерно 1,5 млн тонн сои в 2023 году

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Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Примерно 1,5 миллиона тонн сои соберут в Амурской области в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
«
"У нас хорошие результаты по растениеводству. Несмотря на сложный по погодным условиям год - мы шли на новый рекорд, но сентябрь нас подвел, поэтому урожай будет чуть ниже ожидавшегося - выходит в районе 1,5 миллиона тонн сои. Это очень хороший результат, если не брать в расчет прошлогодний рекорд 1,6 миллиона тонн. Но в этом году будет больше зерновых, поэтому в общем вале регион даст превышающий прошлогодний урожай в растениеводстве", - сказал Орлов.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)соя
 
 
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