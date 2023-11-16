Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 16.11.2023 (обновлено: 16:20 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/sng-1909869583.html
Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран
Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран - РИА Новости, 16.11.2023
Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран
Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:18
2023-11-16T16:20
россия
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Кто бы там как не злорадствовал из наших недругов, что это структура, которая скоро развалится, это структура, которая держится не на тех ногах и так далее - все это не так, и это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", - сказала она на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Матвиенко подчеркнула, что ни Россия, ни Казахстан, никто другой не диктуют, "с кем дружить, как дружить, как развивать отношения". "Ни Россия, ни СНГ не дружит против кого-то - мы дружим в интересах друг друга и в интересах наших стран. В этом ценность этого интеграционного объединения, конечно же, мы дружим на основе нашей исторической общности", - заключила председатель СФ.
https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, политика
Россия, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран

Матвиенко: ценность СНГ в том, что оно дружит в интересах друг друга

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
"Кто бы там как не злорадствовал из наших недругов, что это структура, которая скоро развалится, это структура, которая держится не на тех ногах и так далее - все это не так, и это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", - сказала она на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
Матвиенко подчеркнула, что ни Россия, ни Казахстан, никто другой не диктуют, "с кем дружить, как дружить, как развивать отношения". "Ни Россия, ни СНГ не дружит против кого-то - мы дружим в интересах друг друга и в интересах наших стран. В этом ценность этого интеграционного объединения, конечно же, мы дружим на основе нашей исторической общности", - заключила председатель СФ.
Обращение Путина к участникам встречи совбезов стран СНГ
Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин
8 ноября, 09:01
 
РоссияВалентина МатвиенкоСНГСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала