https://ria.ru/20231116/sng-1909869583.html

Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран

Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран - РИА Новости, 16.11.2023

Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран

Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:18

2023-11-16T16:18

2023-11-16T16:20

россия

валентина матвиенко

снг

совет федерации рф

политика

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БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Кто бы там как не злорадствовал из наших недругов, что это структура, которая скоро развалится, это структура, которая держится не на тех ногах и так далее - все это не так, и это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", - сказала она на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Матвиенко подчеркнула, что ни Россия, ни Казахстан, никто другой не диктуют, "с кем дружить, как дружить, как развивать отношения". "Ни Россия, ни СНГ не дружит против кого-то - мы дружим в интересах друг друга и в интересах наших стран. В этом ценность этого интеграционного объединения, конечно же, мы дружим на основе нашей исторической общности", - заключила председатель СФ.

https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, политика