Матвиенко отметила, что СНГ не дружит против третьих стран
Матвиенко: ценность СНГ в том, что оно дружит в интересах друг друга
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Все высказывания недругов о том, что СНГ может развалиться - неправда, СНГ - важное объединение, которое дружит в интересах друг друга, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.
"Кто бы там как не злорадствовал из наших недругов, что это структура, которая скоро развалится, это структура, которая держится не на тех ногах и так далее - все это не так, и это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", - сказала она на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
Матвиенко подчеркнула, что ни Россия, ни Казахстан, никто другой не диктуют, "с кем дружить, как дружить, как развивать отношения". "Ни Россия, ни СНГ не дружит против кого-то - мы дружим в интересах друг друга и в интересах наших стран. В этом ценность этого интеграционного объединения, конечно же, мы дружим на основе нашей исторической общности", - заключила председатель СФ.