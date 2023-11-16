Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 16.11.2023 (обновлено: 10:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/smi-1909753910.html
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа"
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою операцию в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в Газе на южную часть больницы, сообщил телеканал i24. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:27
2023-11-16T10:33
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909759827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cea3587574c1063e93a330a3fa01186b.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою операцию в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в Газе на южную часть больницы, сообщил телеканал i24.&quot;ЦАХАЛ расширяет свою &quot;точечную операцию&quot; в больнице &quot;Аш-Шифа&quot; на южную часть комплекса&quot;, — говорится в публикации на сайте ТВ-канала.Как отметил корреспондент i24 на видео, опубликованном в соцсети Х, израильские военные прежде концентрировали основные усилия на западной части объекта, а теперь займутся южной.Накануне ЦАХАЛ заявил, что на территории "Аш-Шифы" военные нашли оружие, оборудование и командный центр палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, как заявили американской газете The New York Times израильские чиновники, командование армии уверено, что ХАМАС использует пациентов госпиталя "в качестве живых щитов" и рассчитывает "лишить боевиков ключевого актива", проведя точечную военную операцию. Отмечается, что ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских граждан, которые находятся в израильских тюрьмах. По информации издания, ряд обменов могут пройти в КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа.
https://ria.ru/20231116/izrail-1909747129.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909759827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f1a97d8df2c70018a1123d2a91251dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа"

I24: Армия Израиля расширяет свою операцию в районе больницы "Аш-Шифа"

© AFP 2023 / BASHAR TALEBТерритория больницы "Аш-Шифа" в городе Газа
Территория больницы Аш-Шифа в городе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
Территория больницы "Аш-Шифа" в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою операцию в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в Газе на южную часть больницы, сообщил телеканал i24.
«

"ЦАХАЛ расширяет свою "точечную операцию" в больнице "Аш-Шифа" на южную часть комплекса", — говорится в публикации на сайте ТВ-канала.

Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Как отметил корреспондент i24 на видео, опубликованном в соцсети Х, израильские военные прежде концентрировали основные усилия на западной части объекта, а теперь займутся южной.
Накануне ЦАХАЛ заявил, что на территории "Аш-Шифы" военные нашли оружие, оборудование и командный центр палестинского движения ХАМАС.
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Президент Израиля: армия действует осторожно при операциях у больниц в Газе
Вчера, 08:54
В свою очередь, как заявили американской газете The New York Times израильские чиновники, командование армии уверено, что ХАМАС использует пациентов госпиталя "в качестве живых щитов" и рассчитывает "лишить боевиков ключевого актива", проведя точечную военную операцию.
Отмечается, что ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских граждан, которые находятся в израильских тюрьмах. По информации издания, ряд обменов могут пройти в КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала