https://ria.ru/20231116/smi-1909753910.html

Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа"

Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023

Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою операцию в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в Газе на южную часть больницы, сообщил телеканал i24. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:27

2023-11-16T09:27

2023-11-16T10:33

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою операцию в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в Газе на южную часть больницы, сообщил телеканал i24."ЦАХАЛ расширяет свою "точечную операцию" в больнице "Аш-Шифа" на южную часть комплекса", — говорится в публикации на сайте ТВ-канала.Как отметил корреспондент i24 на видео, опубликованном в соцсети Х, израильские военные прежде концентрировали основные усилия на западной части объекта, а теперь займутся южной.Накануне ЦАХАЛ заявил, что на территории "Аш-Шифы" военные нашли оружие, оборудование и командный центр палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, как заявили американской газете The New York Times израильские чиновники, командование армии уверено, что ХАМАС использует пациентов госпиталя "в качестве живых щитов" и рассчитывает "лишить боевиков ключевого актива", проведя точечную военную операцию. Отмечается, что ХАМАС может освободить 50 женщин и детей в обмен на примерно такое же число палестинских граждан, которые находятся в израильских тюрьмах. По информации издания, ряд обменов могут пройти в КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа.

https://ria.ru/20231116/izrail-1909747129.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон