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Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии - РИА Новости, 16.11.2023
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15:58 16.11.2023 (обновлено: 21:21 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html
Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии
Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии - РИА Новости, 16.11.2023
Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии
В Санкт-Петербурге художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:58
2023-11-16T21:21
санкт-петербург
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Суд назначил наказание Скочиленко в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в заявлении.Ее признали виновной по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".Кроме того, Скочиленко на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Она находится под стражей с апреля 2022 года и свою вину не признает.
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санкт-петербург, вооруженные силы рф, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия
Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии

Художницу Скочиленко приговорили к семи годам за фейки о российской армии

© AP Photo / Dmitri LovetskyАлександра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга
Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Александра Скочиленко в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил наказание Скочиленко в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в заявлении.

По версии следствия, в марте прошлого года художница вместо ценников расклеивала в магазине "Перекресток" на Васильевском острове "фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании" российских войск.

Ее признали виновной по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".
Кроме того, Скочиленко на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Она находится под стражей с апреля 2022 года и свою вину не признает.
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