https://ria.ru/20231116/skochilenko-1909863130.html

Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии

Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии - РИА Новости, 16.11.2023

Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии

В Санкт-Петербурге художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:58

2023-11-16T15:58

2023-11-16T21:21

санкт-петербург

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге художницу Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Суд назначил наказание Скочиленко в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в заявлении.Ее признали виновной по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".Кроме того, Скочиленко на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Она находится под стражей с апреля 2022 года и свою вину не признает.

https://ria.ru/20220412/shtraf-1783184561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, вооруженные силы рф, происшествия, россия