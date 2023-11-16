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Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США - РИА Новости, 16.11.2023
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03:53 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726556.html
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:53
2023-11-16T03:53
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы", - заявил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что "США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий".
https://ria.ru/20231116/kitay-1909726087.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

Си Цзиньпин: Китай надеется, что США отменят односторонние санкции

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
"Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы", - заявил Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
Вчера, 03:49
Он выразил надежду, что "США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий".
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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