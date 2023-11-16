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Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:53
2023-11-16T03:53
2023-11-16T03:53
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы", - заявил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что "США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий".
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США
Си Цзиньпин: Китай надеется, что США отменят односторонние санкции
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
"Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы", - заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
Он выразил надежду, что "США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий".