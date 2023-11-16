https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726556.html

Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин заявил о надежде на отмену санкций США

Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:53

2023-11-16T03:53

2023-11-16T03:53

в мире

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джо байден

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что США отменят односторонние санкции и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы", - заявил Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что "США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий".

https://ria.ru/20231116/kitay-1909726087.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин