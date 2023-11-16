https://ria.ru/20231116/sammit-1909741153.html

В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой

В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой - РИА Новости, 16.11.2023

В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой

Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина станет важной вехой в истории китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:50

2023-11-16T07:50

2023-11-16T10:17

в мире

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина станет важной вехой в истории китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. "Главы двух стран вновь встретились по прошествии одного года, что подчеркнуло историческую преемственность и эпохальную ценность дипломатии глав США и Китая… и непременно станет важной вехой в истории китайско-американских отношений и важным событием в нынешних международных отношениях", - сказал Ван И. Выдержки из пресс-конференции показало Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909736787.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)