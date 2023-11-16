https://ria.ru/20231116/sammit-1909741153.html
В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой
В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой - РИА Новости, 16.11.2023
В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой
Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина станет важной вехой в истории китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:50
2023-11-16T07:50
2023-11-16T10:17
в мире
китай
сша
джо байден
си цзиньпин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина станет важной вехой в истории китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. "Главы двух стран вновь встретились по прошествии одного года, что подчеркнуло историческую преемственность и эпохальную ценность дипломатии глав США и Китая… и непременно станет важной вехой в истории китайско-американских отношений и важным событием в нынешних международных отношениях", - сказал Ван И. Выдержки из пресс-конференции показало Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой
МИД: саммит Байдена и Си Цзиньпина станет важной вехой в истории отношений стран