Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства
Самарский суд получил ходатайство об аресте экс-главы правительства Кудряшова
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщается на сайте судебной инстанции.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона и у Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.
"В Октябрьский районный суд города Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс врио первого вице – губернатора председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича и врио министра строительства Самарской области Асеева Михаила Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оба заседания пройдут в четверг, 16 ноября.
Ранее несколько Telegram-каналов заявляли об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.