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Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства - РИА Новости, 16.11.2023
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11:26 16.11.2023 (обновлено: 13:45 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/samara-1909783824.html
Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства
Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства - РИА Новости, 16.11.2023
Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства
Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:26
2023-11-16T13:45
происшествия
самарская область
самара
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщается на сайте судебной инстанции. Ранее в региональном правительстве сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона и у Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. "В Октябрьский районный суд города Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс врио первого вице – губернатора председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича и врио министра строительства Самарской области Асеева Михаила Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы. Оба заседания пройдут в четверг, 16 ноября.Ранее несколько Telegram-каналов заявляли об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
https://ria.ru/20231102/arest-1907042501.html
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происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства

Самарский суд получил ходатайство об аресте экс-главы правительства Кудряшова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Кудряшов
Виктор Кудряшов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Виктор Кудряшов. Архивное фото
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщается на сайте судебной инстанции.
Ранее в региональном правительстве сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона и у Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.
"В Октябрьский районный суд города Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс врио первого вице – губернатора председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича и врио министра строительства Самарской области Асеева Михаила Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы.
Оба заседания пройдут в четверг, 16 ноября.
Ранее несколько Telegram-каналов заявляли об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.
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