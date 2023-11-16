https://ria.ru/20231116/samara-1909783824.html

Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства

Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства - РИА Новости, 16.11.2023

Суд получил ходатайство об аресте экс-главы самарского правительства

Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:26

2023-11-16T11:26

2023-11-16T13:45

происшествия

самарская область

самара

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора - главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщается на сайте судебной инстанции. Ранее в региональном правительстве сообщили, что в региональном министерстве строительства прошли следственные действия, правительство области содействует правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что обыски проводились 14 ноября в правительстве региона и у Кудряшова. Позже источник сообщал о задержании Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. "В Октябрьский районный суд города Самары поступили материалы по ходатайствам руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс врио первого вице – губернатора председателя правительства Самарской области Кудряшова Виктора Владиславовича и врио министра строительства Самарской области Асеева Михаила Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы. Оба заседания пройдут в четверг, 16 ноября.Ранее несколько Telegram-каналов заявляли об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", региональном правительстве и у экс-председателя правительства Кудряшова по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах официально эту информацию не комментируют.

https://ria.ru/20231102/arest-1907042501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, самара