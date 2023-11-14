https://ria.ru/20231114/obyski-1909433821.html
Источник сообщил об обысках в правительстве Самарской области
Источник сообщил об обысках в правительстве Самарской области - РИА Новости, 14.11.2023
Источник сообщил об обысках в правительстве Самарской области
В правительстве Самарской области и у бывшего первого вице-губернатора — председателя регионального кабмина Виктора Кудряшова проходят обыски, сообщил РИА... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-14T18:06
2023-11-14T18:06
2023-11-14T18:31
происшествия
самарская область
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. В правительстве Самарской области и у бывшего первого вице-губернатора — председателя регионального кабмина Виктора Кудряшова проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Обыски проводятся", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об оперативных мероприятиях в правительстве и министерстве строительства региона.Во вторник днем пресс-служба регионального кабмина сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад. Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
https://ria.ru/20230804/arest-1888276046.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Источник сообщил об обысках в правительстве Самарской области
У экс-председателя правительства Самарской области Кудряшова проходят обыски
САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. В правительстве Самарской области и у бывшего первого вице-губернатора — председателя регионального кабмина Виктора Кудряшова проходят обыски, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Обыски проводятся", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об оперативных мероприятиях в правительстве и министерстве строительства региона.
Во вторник днем пресс-служба регионального кабмина сообщила, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья. Уточняется, что это решение он принял месяц назад.
Ранее несколько Telegram-каналов написали об обысках в офисе компании "Волгатрансстрой", правительстве Самарской области и у его экс-председателя по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
В правоохранительных органах эту информацию пока не прокомментировали.
Источник: замглавы Минздрава Самарской области арестовали на два месяца