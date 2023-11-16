https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html

Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов

Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2023

Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов

Три адвоката Алексея Навального, фигурирующие в уголовном деле об экстремистском сообществе, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:24

2023-11-16T14:24

2023-11-16T14:37

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

москва

раменский район

московская область (подмосковье)

алексей навальный

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три адвоката Алексея Навального, фигурирующие в уголовном деле об экстремистском сообществе, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть... Физические лица... 5. Сергунин Игорь Сергеевич, 02.10.1978 г.р., г. Москва;... 7. Кобзев Вадим Дмитриевич, 09.03.1983 г.р. , с. Ново-Харитоново Раменского Района Московской области; 8. Липцер Алексей Евгеньевич, 12.12.1986 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.В октябре Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html

москва

раменский район

московская область (подмосковье)

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, москва, раменский район, московская область (подмосковье), алексей навальный