https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html
Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов
Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2023
Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов
Три адвоката Алексея Навального, фигурирующие в уголовном деле об экстремистском сообществе, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:24
2023-11-16T14:24
2023-11-16T14:37
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три адвоката Алексея Навального, фигурирующие в уголовном деле об экстремистском сообществе, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть... Физические лица... 5. Сергунин Игорь Сергеевич, 02.10.1978 г.р., г. Москва;... 7. Кобзев Вадим Дмитриевич, 09.03.1983 г.р. , с. Ново-Харитоново Раменского Района Московской области; 8. Липцер Алексей Евгеньевич, 12.12.1986 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.В октябре Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, москва, раменский район, московская область (подмосковье), алексей навальный
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Москва, Раменский район, Московская область (Подмосковье), Алексей Навальный
Три адвоката Навального внесены в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень экстремистов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три адвоката Алексея Навального, фигурирующие в уголовном деле об экстремистском сообществе, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть... Физические лица... 5. Сергунин Игорь Сергеевич, 02.10.1978 г.р., г. Москва;... 7. Кобзев Вадим Дмитриевич, 09.03.1983 г.р. , с. Ново-Харитоново Раменского Района Московской области; 8. Липцер Алексей Евгеньевич, 12.12.1986 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
В октябре Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал всех троих. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ
(Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.