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Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный" - РИА Новости, 16.11.2023
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Туризм
 
08:17 16.11.2023 (обновлено: 11:48 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/rf-1909743264.html
Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"
Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный" - РИА Новости, 16.11.2023
Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"
Жители России уже могут воспользоваться пакетными турами на космодром "Восточный", подробности можно получить у туроператоров Амурской области, сообщил в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:17
2023-11-16T11:48
туризм
космос - риа наука
общество
россия
амурская область
василий орлов (губернатор)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители России уже могут воспользоваться пакетными турами на космодром "Восточный", подробности можно получить у туроператоров Амурской области, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Такие (пакетные) туры уже есть. Сейчас они привязаны к срокам "большой программы" на космодроме. Все уточнения можно сделать у региональных туроператоров. Также первично на предмет получения такой услуги вас может проконсультировать и направить наш Туристско-информационный центр", - сказал Орлов. Он отметил, что на космодроме есть что посмотреть помимо пусков ракет. "Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения - не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20231115/luna-1909544044.html
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космос - риа наука, общество, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), новости - туризм
Туризм, Космос - РИА Наука, Общество, Россия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Новости - Туризм
Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"

Орлов: гражданам РФ стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители России уже могут воспользоваться пакетными турами на космодром "Восточный", подробности можно получить у туроператоров Амурской области, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
«
"Такие (пакетные) туры уже есть. Сейчас они привязаны к срокам "большой программы" на космодроме. Все уточнения можно сделать у региональных туроператоров. Также первично на предмет получения такой услуги вас может проконсультировать и направить наш Туристско-информационный центр", - сказал Орлов.
Он отметил, что на космодроме есть что посмотреть помимо пусков ракет.
"Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения - не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", - уточнил губернатор.
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