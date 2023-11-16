https://ria.ru/20231116/rf-1909743264.html

Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"

Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный" - РИА Новости, 16.11.2023

Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром "Восточный"

Жители России уже могут воспользоваться пакетными турами на космодром "Восточный", подробности можно получить у туроператоров Амурской области, сообщил в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:17

2023-11-16T08:17

2023-11-16T11:48

туризм

космос - риа наука

общество

россия

амурская область

василий орлов (губернатор)

новости - туризм

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители России уже могут воспользоваться пакетными турами на космодром "Восточный", подробности можно получить у туроператоров Амурской области, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Такие (пакетные) туры уже есть. Сейчас они привязаны к срокам "большой программы" на космодроме. Все уточнения можно сделать у региональных туроператоров. Также первично на предмет получения такой услуги вас может проконсультировать и направить наш Туристско-информационный центр", - сказал Орлов. Он отметил, что на космодроме есть что посмотреть помимо пусков ракет. "Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения - не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", - уточнил губернатор.

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космос - риа наука, общество, россия, амурская область, василий орлов (губернатор), новости - туризм