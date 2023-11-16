https://ria.ru/20231116/rakhmon-1909772716.html

Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию

Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию - РИА Новости, 16.11.2023

Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:53

2023-11-16T10:53

2023-11-16T10:56

таджикистан

россия

в мире

эмомали рахмон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902444595_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_a91ce05b60578618c49a4de3690967e2.jpg

ДУШАНБЕ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказал Шарифзода.По его словам, в ходе визита состоится встреча Рахмона с президентом Путиным в формате "один на один" и расширенная встреча делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов.

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таджикистан, россия, в мире, эмомали рахмон, владимир путин