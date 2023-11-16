https://ria.ru/20231116/rakhmon-1909772716.html
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию - РИА Новости, 16.11.2023
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:53
2023-11-16T10:53
2023-11-16T10:56
таджикистан
россия
в мире
эмомали рахмон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902444595_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_a91ce05b60578618c49a4de3690967e2.jpg
ДУШАНБЕ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказал Шарифзода.По его словам, в ходе визита состоится встреча Рахмона с президентом Путиным в формате "один на один" и расширенная встреча делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902444595_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_59142feb214dc08e33017fe81c7b6aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, в мире, эмомали рахмон, владимир путин
Таджикистан, Россия, В мире, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
Рахмон 21-22 ноября посетит Россию и планирует встретиться с Путиным