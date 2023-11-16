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Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию - РИА Новости, 16.11.2023
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10:53 16.11.2023 (обновлено: 10:56 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/rakhmon-1909772716.html
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию - РИА Новости, 16.11.2023
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:53
2023-11-16T10:56
таджикистан
россия
в мире
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода."Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказал Шарифзода.По его словам, в ходе визита состоится встреча Рахмона с президентом Путиным в формате "один на один" и расширенная встреча делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html
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таджикистан, россия, в мире, эмомали рахмон, владимир путин
Таджикистан, Россия, В мире, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
Президент Таджикистана 21-22 ноября посетит Россию

Рахмон 21-22 ноября посетит Россию и планирует встретиться с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
 Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит 21-22 ноября Россию с официальным визитом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Абдуфаттох Шарифзода.
"Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 21-22 ноября", - сказал Шарифзода.
По его словам, в ходе визита состоится встреча Рахмона с президентом Путиным в формате "один на один" и расширенная встреча делегаций, по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время переговоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября, 02:00
 
ТаджикистанРоссияВ миреЭмомали РахмонВладимир Путин
 
 
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