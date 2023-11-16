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Матвиенко передала привет от Путина президенту Киргизии

Матвиенко передала привет от Путина президенту Киргизии - РИА Новости, 16.11.2023

Матвиенко передала привет от Путина президенту Киргизии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин попросил передать президенту Киргизии Садыру Жапарову привет с... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:00

2023-11-16T09:00

2023-11-16T10:38

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БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин попросил передать президенту Киргизии Садыру Жапарову привет с наилучшими пожеланиями. Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Киргизии для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Прежде всего, я хочу передать привет - я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) - он просил передать Вам привет, самые наилучшие пожелания, тепло вспоминал свой визит в Кыргызстан и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне", - сказала парламентарий на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Матвиенко отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество с Киргизией."Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаются вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагая для этого огромные усилия. Но я думаю, что никому это не удастся сделать, потому что, действительно, нас связывает очень многое, чем мы дорожим", - добавила парламентарий.По итогам встречи с президентом Киргизии Матвиенко отметила беспрецедентно высокий уровень взаимодействия двух государств."Это касается всех сфер сотрудничества, и экономической, где у нас очень хорошее движение. Россия сегодня занимает второе место в Киргизии как внешнеторговый партнер", - сказала спикер Совфеда журналистам.Она напомнила, что в прошлом году взаимный товарооборот России и Киргизии вырос более чем на 37%, такая позитивная тенденция отмечается и в этом году."Потенциал наших стран огромный", - подчеркнула законодатель.По ее словам, большой интерес проявляют российские компании, российский бизнес, поскольку в Киргизии стабильная обстановка, хорошая атмосфера в отношениях между нашими государствами."Есть огромные возможности для сотрудничества, и уже сегодня реализуется целый ряд проектов", - добавила она.По мнению парламентария, потенциал сотрудничества России и Киргизии будет расти.

https://ria.ru/20231115/posrednichestvo-1909561775.html

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в мире, киргизия, россия, америка, владимир путин, валентина матвиенко, садыр жапаров, совет федерации рф, снг