https://ria.ru/20231116/priamure-1909777902.html

В Приамурье построят пять комплексов по сортировке и утилизации ТКО

В Приамурье построят пять комплексов по сортировке и утилизации ТКО - РИА Новости, 16.11.2023

В Приамурье построят пять комплексов по сортировке и утилизации ТКО

В Приамурье построят пять комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год, утилизации - 54 РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:07

2023-11-16T11:07

2023-11-16T11:07

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. В Приамурье построят пять комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год, утилизации - 54 тысячи тонн, сообщает правительство области. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с Российским экологическим оператором (РЭО) создание в регионе инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов. На встрече с генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым глава региона обсудил детали инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов, стороны также подписали соглашение о сотрудничестве. "Российский экологический оператор имеет ценный для нас опыт работы. Сотрудничество с компанией позволит нам, используя лучшие практики, которые есть в других регионах, эффективно выстроить работу в сфере обращения с отходами. У нас есть перспективные проекты по переработке отходов, уверен, при поддержке Российского экологического оператора они будут реализованы", - сказал Орлов. Как отметил Буцаев, в Приамурье существует проблема труднодоступности населенных пунктов, в связи с чем должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами. "На встрече с главой региона обсудили возможные пути решения ряда вопросов. К строительству на территории Амурской области, согласно федеральной схеме, планируется пять комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год, утилизации - 54 тысячи тонн. Создание новых объектов позволит субъекту достигнуть целей указа президента Российской Федерации № 474", - отметил Буцаев. В рамках соглашения правительство Амурской области и РЭО будут работать над повышением инвестиционной привлекательности региона для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. В частности, инвесторы могут получить меры поддержки со стороны РЭО.

https://realty.ria.ru/20231110/sortirovka-1908126149.html

https://realty.ria.ru/20231102/otkhody-1906392187.html

https://realty.ria.ru/20231020/bak-1903889965.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)