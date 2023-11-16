https://ria.ru/20231116/polsha-1909717898.html

На Украине оценили ущерб от "удара" Польши и ужаснулись

На Украине оценили ущерб от "удара" Польши и ужаснулись - РИА Новости, 16.11.2023

На Украине оценили ущерб от "удара" Польши и ужаснулись

Ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей, рассказал изданию "Європейська правда"... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:36

2023-11-16T01:36

2023-11-16T01:50

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за транспортной блокады на границе с Польшей, рассказал изданию "Європейська правда" директор департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER Александр Кирилюк."Получается, что примерно 546 автомобилей на трех пунктах пропуска за день не смогли пересечь границу и застряли в очереди. Умножаем это на 300 евро и получаем 164 тысячи евро в день прямых убытков по простою", — посчитал эксперт.Он добавил, что это только верхушка айсберга, так как убытки составляют не только потери перевозчиков, но и риски для предприятий, экспортеров и импортеров.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.На трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская" — заблокированы около 2,3 тысячи грузовых автомобилей, переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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