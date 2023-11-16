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Экс-участник "Би-2" найден мертвым
Экс-участник "Би-2" найден мертвым - РИА Новости, 16.11.2023
Экс-участник "Би-2" найден мертвым
Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в арендуемой квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:36
2023-11-16T08:36
2023-11-16T19:10
культура
москва
би-2
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в арендуемой квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Признаков насильственной смерти на теле скончавшегося не обнаружено", — сказал он.Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.По информации "Известий", погибшего обнаружил сын после того, как несколько раз безуспешно пытался с ним связаться. Как рассказал собеседник газеты, за последний месяц состояние музыканта сильно ухудшилось. Один раз он даже не открыл дверь скорой, так как не смог подняться с кровати.Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Был участником группы "Би-2" с 1999 по 2006 год. У него был брат Александр, скончавшийся от рака в 2014 году.В конце мая Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты закрыли патриотический баннер черным полотном.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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москва, би-2
Экс-участник "Би-2" найден мертвым
Сын экс-участника "Би-2" Николая Плявина нашел его мертвым в квартире в Москве
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в арендуемой квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Признаков насильственной смерти на теле скончавшегося не обнаружено", — сказал он.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По информации "Известий
", погибшего обнаружил сын после того, как несколько раз безуспешно пытался с ним связаться. Как рассказал собеседник газеты, за последний месяц состояние музыканта сильно ухудшилось. Один раз он даже не открыл дверь скорой, так как не смог подняться с кровати.
Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Был участником группы "Би-2" с 1999 по 2006 год. У него был брат Александр, скончавшийся от рака в 2014 году.
В конце мая Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр
иноагентов.
После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась
выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты закрыли патриотический баннер черным полотном.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.