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Экс-участник "Би-2" найден мертвым

Экс-участник "Би-2" найден мертвым - РИА Новости, 16.11.2023

Экс-участник "Би-2" найден мертвым

Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в арендуемой квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:36

2023-11-16T08:36

2023-11-16T19:10

культура

москва

би-2

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывшего клавишника и ударника группы "Би-2" Николая Плявина нашли мертвым в арендуемой квартире в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Признаков насильственной смерти на теле скончавшегося не обнаружено", — сказал он.Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.По информации "Известий", погибшего обнаружил сын после того, как несколько раз безуспешно пытался с ним связаться. Как рассказал собеседник газеты, за последний месяц состояние музыканта сильно ухудшилось. Один раз он даже не открыл дверь скорой, так как не смог подняться с кровати.Николай Плявин родился 6 июня 1959 года. Был участником группы "Би-2" с 1999 по 2006 год. У него был брат Александр, скончавшийся от рака в 2014 году.В конце мая Министерство юстиции включило солиста группы "Би-2" Леву (Егора Бортника)* в реестр иноагентов.После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. По словам первого замминистра спорта и молодежной политики Омской области Ивана Колесника, артисты закрыли патриотический баннер черным полотном.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, би-2