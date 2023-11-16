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МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений - РИА Новости, 16.11.2023
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07:59 16.11.2023 (обновлено: 10:48 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/plan-1909742167.html
МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений
МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений - РИА Новости, 16.11.2023
МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско наметили план для реализации здорового и стабильного развития... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:59
2023-11-16T10:48
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско наметили план для реализации здорового и стабильного развития китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. "(Главы двух стран) задали направление и наметили план для реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", - сказал Ван И. Выдержки из пресс-конференции показало Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20231116/sammit-1909741153.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений

МИД Китая: Байден и Си Цзиньпин наметили план для стабильного развития отношений

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско наметили план для реализации здорового и стабильного развития китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.
"(Главы двух стран) задали направление и наметили план для реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", - сказал Ван И. Выдержки из пресс-конференции показало Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время переговоров в рамках саммита АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В МИД Китая назвали саммит Байдена и Си Цзиньпина важной вехой
Вчера, 07:50
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинВан И (политик)
 
 
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