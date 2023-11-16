https://ria.ru/20231116/plan-1909742167.html

МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений

МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений - РИА Новости, 16.11.2023

МИД Китая заявил о плане Байдена и Си Цзиньпина для развития отношений

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско наметили план для реализации здорового и стабильного развития... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:59

2023-11-16T07:59

2023-11-16T10:48

в мире

китай

сша

сан-франциско

джо байден

си цзиньпин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Сан-Франциско наметили план для реализации здорового и стабильного развития китайско-американских отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. "(Главы двух стран) задали направление и наметили план для реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", - сказал Ван И. Выдержки из пресс-конференции показало Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20231116/sammit-1909741153.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)