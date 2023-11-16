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Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023
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12:25 16.11.2023 (обновлено: 12:46 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/peskov-1909797099.html
Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина
Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023
Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина, заявив при этом,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:25
2023-11-16T12:46
политика
китай
россия
си цзиньпин
сша
саммит атэс
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина, заявив при этом, что лидеров России и Китая связывают отношения взаимного уважения, которыми российская сторона дорожит; он также отметил, что в Кремле пока не располагают детальной информацией по темам встречи в Сан-Франциско.Переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись в среду в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президент США заявил, что после состоявшихся переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе"."Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена насчет лидера КНР.Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией."Нет, пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке дня. Поэтому будем ждать, когда появится, прольется свет на то, какие вопросы обсуждались", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
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политика, китай, россия, си цзиньпин, сша, саммит атэс , дмитрий песков, джо байден
Политика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, США, Саммит АТЭС , Дмитрий Песков, Джо Байден
Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина

Песков: лидеров России и Китая связывают отношения взаимного уважения

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина, заявив при этом, что лидеров России и Китая связывают отношения взаимного уважения, которыми российская сторона дорожит; он также отметил, что в Кремле пока не располагают детальной информацией по темам встречи в Сан-Франциско.
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись в среду в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президент США заявил, что после состоявшихся переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе".
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"Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена насчет лидера КНР.
Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией.
"Нет, пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке дня. Поэтому будем ждать, когда появится, прольется свет на то, какие вопросы обсуждались", - сказал представитель Кремля.
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ПолитикаКитайРоссияСи ЦзиньпинСШАСаммит АТЭСДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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