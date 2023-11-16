https://ria.ru/20231116/peskov-1909797099.html

Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина

Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023

Песков ответил на вопрос о словах Байдена про Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина, заявив при этом,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:25

2023-11-16T12:25

2023-11-16T12:46

политика

китай

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сша

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дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина, заявив при этом, что лидеров России и Китая связывают отношения взаимного уважения, которыми российская сторона дорожит; он также отметил, что в Кремле пока не располагают детальной информацией по темам встречи в Сан-Франциско.Переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись в среду в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президент США заявил, что после состоявшихся переговоров с Си Цзиньпином не изменил мнение о нем как о "диктаторе"."Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления. Для нас главное - это настоящая дружба, взаимоуважительные отношения, которые есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления Байдена насчет лидера КНР.Он отметил, что Кремлю пока не известно, затрагивалась ли в ходе этой встречи тема отношений с Россией."Нет, пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке дня. Поэтому будем ждать, когда появится, прольется свет на то, какие вопросы обсуждались", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html

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политика, китай, россия, си цзиньпин, сша, саммит атэс , дмитрий песков, джо байден