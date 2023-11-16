https://ria.ru/20231116/perevozki-1909954618.html

Lux Express приостановит перевозки по маршруту Хельсинки — Петербург

Lux Express приостановит перевозки по маршруту Хельсинки — Петербург - РИА Новости, 16.11.2023

Lux Express приостановит перевозки по маршруту Хельсинки — Петербург

Компания Lux Express приостанавливает автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург из-за решения Финляндии о закрытии пограничных переходов,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:41

2023-11-16T20:41

2023-11-16T23:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Компания Lux Express приостанавливает автобусные рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург из-за решения Финляндии о закрытии пограничных переходов, сообщили в организации."В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии с 18 ноября Lux Express приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки-Петербург на неопределенный срок", — говорится в заявлении.Отмечается, что последний рейс из Петербурга в Хельсинки будет выполнен в 15:00 мск, а из Хельсинки в Петербург — в 14:00 (по местному времени Хельсинки).Сегодня правительство Финляндии объявило о закрытии с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четырех пунктов пропуска на границе с Россией: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". Власти страны в последнее планомерно ужесточали режим пересечения границы. В Хельсинки утверждали, что это связано с неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231116/finlyandiya-1909898620.html

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новости - туризм, хельсинки, санкт-петербург, финляндия