https://ria.ru/20231116/pandy-1909754831.html

В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд

В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд - РИА Новости, 16.11.2023

В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд

Китай готов продолжать сотрудничество с США в области сохранения панд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:35

2023-11-16T09:35

2023-11-16T09:35

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с США в области сохранения панд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп. Три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. "Мне рассказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и ходили провожать их в зоопарк. Я также узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР. Панды, отметил китайский лидер, издавна были посланниками дружбы между китайским и американским народами. "Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы исполнить желание калифорнийцев и углубить дружественные связи между нашими народами", - сказал он. Китай и США сотрудничают в деле изучения и сохранения панд с 1996 года. Панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи проживали в Смитсоновском национальном зоопарке. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.

https://ria.ru/20231104/panda-1907381954.html

https://radiosputnik.ru/20231109/pandy-1908517853.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), си цзиньпин