https://ria.ru/20231116/pandy-1909754831.html
В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд
В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд - РИА Новости, 16.11.2023
В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд
Китай готов продолжать сотрудничество с США в области сохранения панд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:35
2023-11-16T09:35
2023-11-16T09:35
в мире
сша
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вашингтон (штат)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с США в области сохранения панд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп. Три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай. "Мне рассказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и ходили провожать их в зоопарк. Я также узнал, что зоопарк Сан-Диего и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР. Панды, отметил китайский лидер, издавна были посланниками дружбы между китайским и американским народами. "Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы исполнить желание калифорнийцев и углубить дружественные связи между нашими народами", - сказал он. Китай и США сотрудничают в деле изучения и сохранения панд с 1996 года. Панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи проживали в Смитсоновском национальном зоопарке. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство. Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.
https://ria.ru/20231104/panda-1907381954.html
https://radiosputnik.ru/20231109/pandy-1908517853.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), си цзиньпин
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин
В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по сохранению панд
Си Цзиньпин: Китай готов продолжать сотрудничество с США по сохранению панд
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай готов продолжать сотрудничество с США в области сохранения панд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп.
Три панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи, долгое время проживавшие в зоопарке в Вашингтоне
, в начале ноября вернулись на историческую родину в Китай.
Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой
"Мне рассказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и ходили провожать их в зоопарк. Я также узнал, что зоопарк Сан-Диего
и калифорнийцы с нетерпением ждут возвращения панд", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР.
Панды, отметил китайский лидер, издавна были посланниками дружбы между китайским и американским народами.
Панды уезжают из США в Китай. Что это значит?
"Мы готовы продолжать наше сотрудничество с США в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы исполнить желание калифорнийцев и углубить дружественные связи между нашими народами", - сказал он.
Китай и США сотрудничают в деле изучения и сохранения панд с 1996 года.
Панды Мэйсян, Тяньтянь и их детеныш Сяо Цицзи проживали в Смитсоновском национальном зоопарке. Панды в зоопарках всего мира, в том числе и вашингтонском, - часть дипломатической стратегии Поднебесной. КНР охотно делится животными, но с рядом условий: панды остаются собственностью Китая, как и их потомство.
Большая панда - неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, из которых в неволе за пределами Китая живут только около трех десятков.