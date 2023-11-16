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Эксперты ООН предрекли геноцид в Газе, если Израиль не прекратит огонь

Эксперты ООН предрекли геноцид в Газе, если Израиль не прекратит огонь - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперты ООН предрекли геноцид в Газе, если Израиль не прекратит огонь

Война Израиля в Газе может перерасти в геноцид палестинцев, международное сообщество должно срочно принять меры для обеспечения прекращения огня, говорится в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:18

2023-11-16T16:18

2023-11-16T16:21

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владимир путин

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 16 ноя - РИА Новости. Война Израиля в Газе может перерасти в геноцид палестинцев, международное сообщество должно срочно принять меры для обеспечения прекращения огня, говорится в заявлении 18 специальных докладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека. "Мы глубоко огорчены неспособностью Израиля согласиться и нежеланием международного сообщества более решительно настаивать на немедленном прекращении огня. Неспособность в срочном порядке обеспечить прекращение огня чревата тем, что ситуация перерастет в геноцид, осуществляемый средствами и методами ведения войны XXI века", - сказано в документе. Эксперты ООН также выразили обеспокоенность в связи с "явно геноцидной и бесчеловечной риторикой", исходящей от высокопоставленных должностных лиц израильского правительства, а также определенных профессиональных групп и общественных деятелей, призывающих к "полному уничтожению" и "зачистке" Газы, а также изгнанию палестинцев Западного берега и Восточного Иерусалима в Иорданию. "Международное сообщество обязано предотвращать злодеяния, включая геноцид, и должно немедленно рассмотреть все дипломатические, политические и экономические меры с этой целью", - подчеркивается в заявлении. Специальные докладчики рекомендуют развернуть международное военное присутствие на оккупированной палестинской территории под наблюдением ООН, ввести эмбарго на поставки оружия всем воюющим сторонам и положить конец израильской оккупации палестинской территории. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году