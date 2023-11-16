https://ria.ru/20231116/obstrel-1909814293.html

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.11.2023

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в четверг в представительстве... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:24

2023-11-16T13:24

2023-11-16T13:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 ноя – РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 ноября по состоянию на 13.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Зуевской ранены четверо гражданских лиц: мужчина 1990 года рождения и женщины 1994, 1948, 1958 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, обстрел был совершен в 12.30 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка со стороны украинских войск. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк