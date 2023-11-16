https://ria.ru/20231116/nauka-1909529252.html

В России придумали, как дать вторую жизнь упаковкам из-под молока

В России придумали, как дать вторую жизнь упаковкам из-под молока - РИА Новости, 16.11.2023

В России придумали, как дать вторую жизнь упаковкам из-под молока

Метод сухого размола для повторной переработки многокомпонентной бумаги типа "тетрапак" предложили ученые САФУ. По их словам, эта технология упростит утилизацию РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:00

2023-11-16T07:00

2023-11-16T15:34

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

северный (арктический) федеральный университет

технологии

экономика

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Метод сухого размола для повторной переработки многокомпонентной бумаги типа "тетрапак" предложили ученые САФУ. По их словам, эта технология упростит утилизацию и даст возможность повторного использования такого вида отходов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Как отмечают исследователи, в России большая часть сложной бумажной продукции не перерабатывается, а попадает на мусорные полигоны и приводит к накоплению твердых отходов. К такой макулатуре относится многокомпонентная упаковка, ламинированная и фольгированная бумага типа "тетрапак" и влагопрочные виды картона.Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) провели апробацию технологии сухого размола, позволяющую сохранить важные свойства волокна в трудно перерабатываемой по классическим технологиям макулатуре и обеспечить их повторное применение в производстве бумаги и картона."За счет сухого размола пластиковые слои измельчаются и могут более эффективно удаляться из волокнистой массы или, например, интегрироваться в нее с получением дизайнерских крапчатых бумаги и картона. Мы изучили свойства получаемой массы и выявили ее пригодность для вторичной переработки в бумажные изделия", — рассказала профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Юлия Севастьянова.Она добавила, что традиционно в переработке бумажных изделий используются так называемые мокрые процессы, то есть происходящие в присутствии воды. Обычно роспуск макулатуры происходит в водной среде, в гидроразбавителях, что обуславливает большие затраты и неэффективно для многокомпонентной упаковки."В России нет действующих бумажных производств, использующих трудноперерабатываемую комбинированную упаковку методом сухого размола снова в бумагу и картон, хотя в мире метод известен. Преимущество нашей разработки заключается как раз в возможности перерабатывать тот сегмент макулатуры, который сегодня не востребован и отправляется на свалки, повышая количество твердых отходов", — сообщила заведующая кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Наталья Щербак.Научный коллектив продолжит разработку методов и инструментов переработки разных видов бумажных и картонных отходов. Это дает предпосылку для технико-экономического обоснования создания новых высокотехнологичных производств по утилизации трудноперерабатываемых видов макулатуры.

https://ria.ru/20231114/nauka-1909077931.html

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