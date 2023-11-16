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Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир - РИА Новости, 16.11.2023
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08:53 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/natsist-1909746953.html
Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир
Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир - РИА Новости, 16.11.2023
Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир
К таким ситуациям, как чествование нациста в канадском парламенте, должна быть нулевая терпимость, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:53
2023-11-16T08:53
в мире
канада
ярослав хунка
константин косачев
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БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. К таким ситуациям, как чествование нациста в канадском парламенте, должна быть нулевая терпимость, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В этом случае должна быть нулевая терпимость, по моему глубокому убеждению, и должна быть консолидированная позиция международного сообщества", - сказал он в ходе заседания комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, которое проходит в четверг в Бишкеке. Косачев отметил, что от сцены чествования нациста в парламенте Канады "содрогнулся весь мир". "Мы видели, как потом руководители Канады … пытались как бы дистанцироваться, дескать, не знали. На самом деле, уверен, что знали. Но видя реакцию здорового международного сообщества стали совершать маневры, скажем так. Но знаете, меня в очередной раз шокировало, что канадцы стали совершать маневры, а Зеленский … ничего и не прокомментировал. Этот человек (ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка - ред.), по-прежнему, "герой"", - добавил сенатор. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
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в мире, канада, ярослав хунка, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф
В мире, Канада, Ярослав Хунка, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир

Косачев призвал к нулевой терпимости в случае с чествованием нациста в Канаде

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. К таким ситуациям, как чествование нациста в канадском парламенте, должна быть нулевая терпимость, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В этом случае должна быть нулевая терпимость, по моему глубокому убеждению, и должна быть консолидированная позиция международного сообщества", - сказал он в ходе заседания комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, которое проходит в четверг в Бишкеке.
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Косачев отметил, что от сцены чествования нациста в парламенте Канады "содрогнулся весь мир".
"Мы видели, как потом руководители Канады … пытались как бы дистанцироваться, дескать, не знали. На самом деле, уверен, что знали. Но видя реакцию здорового международного сообщества стали совершать маневры, скажем так. Но знаете, меня в очередной раз шокировало, что канадцы стали совершать маневры, а Зеленский … ничего и не прокомментировал. Этот человек (ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка - ред.), по-прежнему, "герой"", - добавил сенатор.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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26 сентября, 08:00
 
В миреКанадаЯрослав ХункаКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
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