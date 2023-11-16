Косачев: от чествования нациста в канадском парламенте содрогнулся весь мир
Косачев призвал к нулевой терпимости в случае с чествованием нациста в Канаде
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. К таким ситуациям, как чествование нациста в канадском парламенте, должна быть нулевая терпимость, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев отметил, что от сцены чествования нациста в парламенте Канады "содрогнулся весь мир".
"Мы видели, как потом руководители Канады … пытались как бы дистанцироваться, дескать, не знали. На самом деле, уверен, что знали. Но видя реакцию здорового международного сообщества стали совершать маневры, скажем так. Но знаете, меня в очередной раз шокировало, что канадцы стали совершать маневры, а Зеленский … ничего и не прокомментировал. Этот человек (ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка - ред.), по-прежнему, "герой"", - добавил сенатор.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.