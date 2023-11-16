Лидер турецкой партии "Родина" рассказал о последствиях расширения НАТО
Лидер партии: расширение НАТО усилит угрозы Турции от США и Израиля
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Расширение НАТО усилит угрозы Турции со стороны США и Израиля вплоть до риска разделения республики, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. "Родина" считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
"Американский империализм - хозяин НАТО - разместил свои самолеты и танки на Эгейском побережье Греции. Американские базы направлены против Турции. Американский империализм совместно с Израилем и Грецией проводит в Восточном Средиземноморье учения, направленные против Турции. США и другие страны НАТО навязывают турецкой армии уход с Кипра. США и Израиль рассматривают Турцию как главную угрозу. Расширение НАТО на восток и север означает усиление угрозы Турции со стороны США и Израиля", - заявил политик.
По его словам, НАТО под патронажем США кормит, обучает и вооружает Рабочую партию Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая.
"Сказав "да", мы пустим пули в спины наших солдат. Сказав "да", мы скажем "да" разделению Турции. НАТО - это не оборонная организация, а организация контроля американского империализма над членами НАТО", - заявил Перинчек.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.