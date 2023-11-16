https://ria.ru/20231116/nato-1909739810.html

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал о последствиях расширения НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 16.11.2023

Лидер турецкой партии "Родина" рассказал о последствиях расширения НАТО

Расширение НАТО усилит угрозы Турции со стороны США и Израиля вплоть до риска разделения республики, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:35

2023-11-16T07:35

2023-11-16T07:36

в мире

турция

швеция

сша

догу перинчек

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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АНКАРА, 16 ноя – РИА Новости. Расширение НАТО усилит угрозы Турции со стороны США и Израиля вплоть до риска разделения республики, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. Парламентская комиссия Турции по иностранным делам в четверг начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО. "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. "Родина" считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. "Американский империализм - хозяин НАТО - разместил свои самолеты и танки на Эгейском побережье Греции. Американские базы направлены против Турции. Американский империализм совместно с Израилем и Грецией проводит в Восточном Средиземноморье учения, направленные против Турции. США и другие страны НАТО навязывают турецкой армии уход с Кипра. США и Израиль рассматривают Турцию как главную угрозу. Расширение НАТО на восток и север означает усиление угрозы Турции со стороны США и Израиля", - заявил политик. По его словам, НАТО под патронажем США кормит, обучает и вооружает Рабочую партию Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая. "Сказав "да", мы пустим пули в спины наших солдат. Сказав "да", мы скажем "да" разделению Турции. НАТО - это не оборонная организация, а организация контроля американского империализма над членами НАТО", - заявил Перинчек. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909710532.html

турция

швеция

сша

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в мире, турция, швеция, сша, догу перинчек, йенс столтенберг, нато, евросоюз, рабочая партия курдистана