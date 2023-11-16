https://ria.ru/20231116/myaso-1909896615.html
Россельхознадзор обсудил с Алжиром экспорт готовой мясной продукции
Россельхознадзор обсудил с Алжиром экспорт готовой мясной продукции - РИА Новости, 16.11.2023
Россельхознадзор обсудил с Алжиром экспорт готовой мясной продукции
РФ и Алжир обсуждают поставки в страну российской баранины, а также рыбной и готовой мясной продукции, сообщил в ходе бизнес-миссии российских... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:40
2023-11-16T17:40
2023-11-16T17:42
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РФ и Алжир обсуждают поставки в страну российской баранины, а также рыбной и готовой мясной продукции, сообщил в ходе бизнес-миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в Алжир помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев. Бизнес-миссия организована ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ и самим министерством. "Обсуждаются еще несколько сертификатов – на баранину, рыбную и готовую мясную продукцию", - приводятся слова Даушева в материалах "Агроэкспорта". Сейчас российские компании уже могут поставлять на алжирский рынок говядину и мясо птицы, а также молочную продукцию и пищевое яйцо. "Мы открыты к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и готовы реализовывать достигнутые договоренности", - сообщила директор управления ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжира Фейруз Бендахман. РФ уже является для Алжира одним из крупнейших поставщиков зерна: страна в экcпортном сезоне 2023-2024 находится на 4-м месте среди крупнейших покупателей российской пшеницы и на 6-м – среди зерновой продукции в целом, отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В свою очередь, гендиректор Алжирского межпрофессионального бюро по зерновым Насреддин Мессауди выразил интерес в расширении закупок ячменя и другой зерновой продукции, а также товаров бакалейной группы. Кроме того, в ближайшее время могут начаться поставки в Алжир и молочной продукции, в первую очередь сухого молока, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов: целый ряд производителей уже ведут переговоры по данному направлению. Ежегодно Алжир импортирует до 400 тысяч тонн сухого молока, и РФ может занять "достойное место среди поставщиков этой продукции", сообщил директор по закупкам Национального межпрофессионального бюро по молоку и молочным продуктам Алжира Бенхасин Рафик.
https://ria.ru/20230926/myaso-1898818608.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, алжир (республика), в мире
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Алжир (республика), В мире
Россельхознадзор обсудил с Алжиром экспорт готовой мясной продукции
Россельхознадзор обсудил с Алжиром экспорт баранины и готовой мясной продукции
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
РФ и Алжир обсуждают поставки в страну российской баранины, а также рыбной и готовой мясной продукции, сообщил в ходе бизнес-миссии
российских компаний-экспортеров продукции АПК в Алжир помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев.
Бизнес-миссия организована ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе
РФ и самим министерством. "Обсуждаются еще несколько сертификатов – на баранину, рыбную и готовую мясную продукцию", - приводятся слова Даушева в материалах "Агроэкспорта".
Россия получила право поставок мяса птицы в Алжир
Сейчас российские компании уже могут поставлять на алжирский рынок говядину и мясо птицы, а также молочную продукцию и пищевое яйцо. "Мы открыты к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и готовы реализовывать достигнутые договоренности", - сообщила директор управления ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Алжира Фейруз Бендахман.
РФ уже является для Алжира одним из крупнейших поставщиков зерна: страна в экcпортном сезоне 2023-2024 находится на 4-м месте среди крупнейших покупателей российской пшеницы и на 6-м – среди зерновой продукции в целом, отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В свою очередь, гендиректор Алжирского межпрофессионального бюро по зерновым Насреддин Мессауди выразил интерес в расширении закупок ячменя и другой зерновой продукции, а также товаров бакалейной группы.
Кроме того, в ближайшее время могут начаться поставки в Алжир и молочной продукции, в первую очередь сухого молока, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов: целый ряд производителей уже ведут переговоры по данному направлению. Ежегодно Алжир импортирует до 400 тысяч тонн сухого молока, и РФ может занять "достойное место среди поставщиков этой продукции", сообщил директор по закупкам Национального межпрофессионального бюро по молоку и молочным продуктам Алжира Бенхасин Рафик.
Шойгу: Россия заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности