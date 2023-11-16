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В Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков - РИА Новости, 16.11.2023
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10:29 16.11.2023 (обновлено: 10:42 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/moskva-1909765947.html
В Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков
В Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков - РИА Новости, 16.11.2023
В Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков, сейчас маленькая пациентка уже дома, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:29
2023-11-16T10:42
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происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков, сейчас маленькая пациентка уже дома, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В детской больнице имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка, проглотившего 36 магнитных шариков. Четырехлетняя девочка поступила с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту. Врачи провели рентгенологическое исследование, в результате которого обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шариков детского конструктора", - говорится в сообщении. Отмечается, что магнитные шарики успели сделать в кишке девочки шесть отверстий. "Во время выполнения срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и из тощей кишки извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее, и это осложняло ситуацию, хирурги обнаружили, что еще семь шариков "гуляли" в двенадцатиперстной кишке, куда было не так просто добраться. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек", - говорится в сообщении. Уточняется, что в послеоперационном периоде девочке назначили антибактериальную терапию, физиотерапию, чтобы избежать пареза кишки-когда нарушается ее моторная функция. Через десять дней пациентку выписали домой с хорошим прогнозом.
https://ria.ru/20231114/kor-1909447607.html
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здоровье - общество, происшествия, москва, россия, ребенок
Здоровье - Общество, Происшествия, Москва, Россия, ребенок
В Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков

В Москве спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку, пациентка уже дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков, сейчас маленькая пациентка уже дома, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«
"В детской больнице имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка, проглотившего 36 магнитных шариков. Четырехлетняя девочка поступила с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту. Врачи провели рентгенологическое исследование, в результате которого обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шариков детского конструктора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что магнитные шарики успели сделать в кишке девочки шесть отверстий.
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"Во время выполнения срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и из тощей кишки извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее, и это осложняло ситуацию, хирурги обнаружили, что еще семь шариков "гуляли" в двенадцатиперстной кишке, куда было не так просто добраться. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в послеоперационном периоде девочке назначили антибактериальную терапию, физиотерапию, чтобы избежать пареза кишки-когда нарушается ее моторная функция. Через десять дней пациентку выписали домой с хорошим прогнозом.
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