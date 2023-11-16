https://ria.ru/20231116/moshennichestvo-1909897284.html
Обвиняемого в мошенничестве президента "Балтики" заключили под стражу
Обвиняемого в мошенничестве президента "Балтики" заключили под стражу - РИА Новости, 16.11.2023
Обвиняемого в мошенничестве президента "Балтики" заключили под стражу
Обвиняемого в мошенничестве президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова заключили под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:42
2023-11-16T17:42
2023-11-16T19:17
происшествия
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антон рогачевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Обвиняемого в мошенничестве президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова заключили под стражу, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга."Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова. Суд избрал стражу по 30.12.2023", — говорится в заявлении.Уточняется, что подсудимый попросил домашний арест или залог в один миллион рублей. "По вине позицию не высказывал", — добавили в пресс-службе.По версии следствия, 17 июля Шерстенников и вице-президент компании Антон Рогачевский вместе с неустановленными лицами обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО "ПК "Балтика" и оценивающееся не менее чем в 295,6 миллиона рублей. Оно давало "Балтике" возможность экспортировать продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Таким образом фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества.В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что соглашение, которое стало предметом расследования, должно было состоять из двух частей.Согласно архивным данным на сайте компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, президентом "Балтики" стал в 2021-м. Рогачевский пришел в компанию в 2005 году, с 2014-го занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Сейчас страница с управленческим составом с сайта удалена."Балтика" входила в датский пивоваренный концерн Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022-го он объявил о прекращении инвестиций в Россию, а затем объявил о продаже российских активов.Президент Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче о передаче долей иностранных компаний в "Балтике" во временное управление Росимущества. Под контролем ведомства оказались 98,56 процентов, принадлежавшие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента — Carlsberg Deurschland GmbH.На следующий день, 17 июля, Росимущество подписало распоряжение о досрочном прекращении полномочий Шерстенникова и назначении на должность президента Таймураза Боллоева.
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происшествия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), россия, таймураз боллоев, антон рогачевский, санкт-петербург, казахстан, киргизия, владимир путин, carlsberg
Происшествия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Россия, Таймураз Боллоев, Антон Рогачевский, Санкт-Петербург, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Carlsberg
Обвиняемого в мошенничестве президента "Балтики" заключили под стражу
Обвиняемого в мошенничестве главу "Балтики" Шерстенникова заключили под стражу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости.
Обвиняемого в мошенничестве президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова заключили под стражу, сообщила объединенная пресс-служба
судов Санкт-Петербурга.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова. Суд избрал стражу по 30.12.2023", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что подсудимый попросил домашний арест или залог в один миллион рублей.
"По вине позицию не высказывал", — добавили в пресс-службе.
По версии следствия, 17 июля Шерстенников и вице-президент компании Антон Рогачевский вместе с неустановленными лицами обманным путем приобрели в пользу ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко" право интеллектуальной собственности, принадлежащее ООО "ПК "Балтика" и оценивающееся не менее чем в 295,6 миллиона рублей. Оно давало "Балтике" возможность экспортировать продукцию в Казахстан
, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию
и Белоруссию. Таким образом фигуранты причинили ущерб компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества
.
В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что соглашение, которое стало предметом расследования, должно было состоять из двух частей.
Согласно архивным данным на сайте компании, Шерстенников работал в Carlsberg с 1999 года, президентом "Балтики" стал в 2021-м. Рогачевский пришел в компанию в 2005 году, с 2014-го занимал пост вице-президента по правовым вопросам региона Восточная Европа. Сейчас страница с управленческим составом с сайта удалена.
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"Балтика" входила в датский пивоваренный концерн Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022-го он объявил о прекращении инвестиций в Россию, а затем объявил о продаже российских активов.
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16 июля подписал указ о передаче о передаче долей иностранных компаний в "Балтике" во временное управление Росимущества. Под контролем ведомства оказались 98,56 процентов, принадлежавшие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35 процента — "Хоппи Юнион" и 0,09 процента — Carlsberg Deurschland GmbH.
На следующий день, 17 июля, Росимущество подписало распоряжение о досрочном прекращении полномочий Шерстенникова и назначении на должность президента Таймураза Боллоева.
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