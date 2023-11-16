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Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента - РИА Новости, 16.11.2023
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Костромская область
Костромская область
 
19:47 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html
Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента
Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента - РИА Новости, 16.11.2023
Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента
Объемы производства молока в Костромской области в 2023 году выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает администрация региона. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:47
2023-11-16T19:47
костромская область
костромская область
костромской район
сергей ситников
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КОСТРОМА, 16 ноя – РИА Новости. Объемы производства молока в Костромской области в 2023 году выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает администрация региона. "По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за десять месяцев 2023 года сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства увеличили объемы производства молока до 91,3 тысячи тонн. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. На данный момент, по данным департамента, продуктивность коров в регионе составляет свыше 6 тысяч килограммов молока. Суточный надой вырос до 283 тонн. Стимулирование роста производства в аграрном секторе экономики губернатор Сергей Ситников определяет как важнейшее направление обеспечения продовольственной безопасности региона, отмечает обладминистрация. Система мер господдержки направлена на то, чтобы обеспечить реальное увеличение производства, повысить доступность сельхозпродукции для людей. В перечне мер господдержки – субсидии сельхозпредприятий. Костромская область предоставляет хозяйствам выплаты на возмещение части затрат на производство, закупку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, содержание племенного скота, строительство объектов молочного животноводства. В течение последних трех лет в развитие отрасли в виде различных форм господдержки регион вложил более 670 миллионов рублей. При поддержке региона предприятие ООО "Шуваловское молоко" реализовало крупный инвестпроект - в Костромском районе построена и запущена ферма на 1,2 тысячи голов. Еще три проекта на 1,5 тысячи скотомест находятся сейчас в процессе реализации, сообщает обладминистрация. "Все существующие меры поддержки сельского хозяйства направлены на получение реального результата, а именно на увеличение объемов производимой продукции. Результаты сегодня мы видим. Поддержка позволяет аграриям закупать новую технику, оборудование, развивать производства, создавать новые рабочие места. Эту работу будем продолжать", - отметил Ситников. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, в результате принимаемых мер за последние 10 лет объем производства молока в регионе увеличился почти на 40%.
https://ria.ru/20231113/serdtse-1909233263.html
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костромская область, костромской район, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Костромской район, Сергей Ситников
Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента

Объемы производства молока в Костромской области выросли на 8,2 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГалич
Галич - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 16 ноя – РИА Новости. Объемы производства молока в Костромской области в 2023 году выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает администрация региона.
"По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за десять месяцев 2023 года сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства увеличили объемы производства молока до 91,3 тысячи тонн. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
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На данный момент, по данным департамента, продуктивность коров в регионе составляет свыше 6 тысяч килограммов молока. Суточный надой вырос до 283 тонн.
Стимулирование роста производства в аграрном секторе экономики губернатор Сергей Ситников определяет как важнейшее направление обеспечения продовольственной безопасности региона, отмечает обладминистрация. Система мер господдержки направлена на то, чтобы обеспечить реальное увеличение производства, повысить доступность сельхозпродукции для людей.
В перечне мер господдержки – субсидии сельхозпредприятий. Костромская область предоставляет хозяйствам выплаты на возмещение части затрат на производство, закупку племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, содержание племенного скота, строительство объектов молочного животноводства. В течение последних трех лет в развитие отрасли в виде различных форм господдержки регион вложил более 670 миллионов рублей.
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При поддержке региона предприятие ООО "Шуваловское молоко" реализовало крупный инвестпроект - в Костромском районе построена и запущена ферма на 1,2 тысячи голов. Еще три проекта на 1,5 тысячи скотомест находятся сейчас в процессе реализации, сообщает обладминистрация.
"Все существующие меры поддержки сельского хозяйства направлены на получение реального результата, а именно на увеличение объемов производимой продукции. Результаты сегодня мы видим. Поддержка позволяет аграриям закупать новую технику, оборудование, развивать производства, создавать новые рабочие места. Эту работу будем продолжать", - отметил Ситников.
По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, в результате принимаемых мер за последние 10 лет объем производства молока в регионе увеличился почти на 40%.
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