МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
МИД Китая назвал заявление Джо Байдена о диктаторе Си Цзиньпине безответственным
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. МИД Китая резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
После переговоров с китайским лидером Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о нем как о диктаторе.
«
"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она отметила, что всегда есть "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения. Но это не увенчается успехом, заключила дипломат.
Впервые Байден назвал председателя КНР диктатором в июне, менее чем через сутки после завершения визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению двусторонних отношений. Тогда МИД КНР расценил высказывания американской стороны как крайне абсурдные, безответственные, противоречащие фактам, серьезно нарушающие дипломатический этикет, представляющие собой посягательство на политическое достоинство Китая и открытую политическую провокацию.
Сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись на полях саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. Встреча длилась четыре часа. По ее итогам Байден заявил, что они с лидером КНР "предприняли ощутимые шаги в правильном направлении". В китайском МИД сообщали, что стороны наметили план для реализации здорового и стабильного развития отношений.