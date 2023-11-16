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МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине - РИА Новости, 16.11.2023
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10:17 16.11.2023 (обновлено: 16:11 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mid-1909763609.html
МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине - РИА Новости, 16.11.2023
МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине
МИД Китая резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:17
2023-11-16T16:11
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ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. МИД Китая резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.После переговоров с китайским лидером Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о нем как о диктаторе.&quot;Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций&quot;, — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Она отметила, что всегда есть "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения. Но это не увенчается успехом, заключила дипломат.Впервые Байден назвал председателя КНР диктатором в июне, менее чем через сутки после завершения визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению двусторонних отношений. Тогда МИД КНР расценил высказывания американской стороны как крайне абсурдные, безответственные, противоречащие фактам, серьезно нарушающие дипломатический этикет, представляющие собой посягательство на политическое достоинство Китая и открытую политическую провокацию.Сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись на полях саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. Встреча длилась четыре часа. По ее итогам Байден заявил, что они с лидером КНР "предприняли ощутимые шаги в правильном направлении". В китайском МИД сообщали, что стороны наметили план для реализации здорового и стабильного развития отношений.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, мао нин
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Мао Нин
МИД Китая отреагировал на слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

МИД Китая назвал заявление Джо Байдена о диктаторе Си Цзиньпине безответственным

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. МИД Китая резко отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
После переговоров с китайским лидером Байден заявил журналистам, что не изменил мнения о нем как о диктаторе.
«

"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", — сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что всегда есть "люди со скрытыми мотивами", которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения. Но это не увенчается успехом, заключила дипломат.
Впервые Байден назвал председателя КНР диктатором в июне, менее чем через сутки после завершения визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению двусторонних отношений. Тогда МИД КНР расценил высказывания американской стороны как крайне абсурдные, безответственные, противоречащие фактам, серьезно нарушающие дипломатический этикет, представляющие собой посягательство на политическое достоинство Китая и открытую политическую провокацию.
Сегодняшние переговоры Байдена и Си Цзиньпина состоялись на полях саммита АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. Встреча длилась четыре часа. По ее итогам Байден заявил, что они с лидером КНР "предприняли ощутимые шаги в правильном направлении". В китайском МИД сообщали, что стороны наметили план для реализации здорового и стабильного развития отношений.
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