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В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023
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07:17 16.11.2023 (обновлено: 10:05 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/mid-1909737792.html
В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023
В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
Россия внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, в том числе Москва... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:17
2023-11-16T10:05
в мире
россия
китай
сша
сергей рябков
джо байден
си цзиньпин
саммит атэс
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ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, в том числе Москва намерена проанализировать ее итоги с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны. Но событие, несомненно, важное. Мы, насколько это в поле нашего зрения, постараемся внимательно это отследить, и мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", - сказал Рябков. Он отметил, что по его оценке, "США и КНР находятся в непростой фазе диалога и взаимоотношений". "С американкой стороны много претензий, претензии эти необоснованные. Много разного рода условий и требований, каких-то надуманных попыток ограничить нормальную работу в разных областях, в том числе в экономической сфере, в высоко-технологической сфере. Непросто развиваются подходы Вашингтона и Пекина к обсуждению региональных сюжетов", - добавил Рябков.
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в мире, россия, китай, сша, сергей рябков, джо байден, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Рябков, Джо Байден, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
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ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, в том числе Москва намерена проанализировать ее итоги с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны. Но событие, несомненно, важное. Мы, насколько это в поле нашего зрения, постараемся внимательно это отследить, и мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", - сказал Рябков.
Он отметил, что по его оценке, "США и КНР находятся в непростой фазе диалога и взаимоотношений".
"С американкой стороны много претензий, претензии эти необоснованные. Много разного рода условий и требований, каких-то надуманных попыток ограничить нормальную работу в разных областях, в том числе в экономической сфере, в высоко-технологической сфере. Непросто развиваются подходы Вашингтона и Пекина к обсуждению региональных сюжетов", - добавил Рябков.
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В миреРоссияКитайСШАСергей РябковДжо БайденСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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