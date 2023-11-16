В МИД проанализируют итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
© AFP 2023 / Brendan SmialowskiПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. Россия внимательно следит за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, в том числе Москва намерена проанализировать ее итоги с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны. Но событие, несомненно, важное. Мы, насколько это в поле нашего зрения, постараемся внимательно это отследить, и мы, конечно, постараемся проанализировать, что в практическом плане вытекает из этого контакта, в том числе для работы по некоторым более широким, не чисто двусторонним американо-китайским сюжетам", - сказал Рябков.
Он отметил, что по его оценке, "США и КНР находятся в непростой фазе диалога и взаимоотношений".
"С американкой стороны много претензий, претензии эти необоснованные. Много разного рода условий и требований, каких-то надуманных попыток ограничить нормальную работу в разных областях, в том числе в экономической сфере, в высоко-технологической сфере. Непросто развиваются подходы Вашингтона и Пекина к обсуждению региональных сюжетов", - добавил Рябков.