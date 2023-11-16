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Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
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14:39 16.11.2023 (обновлено: 23:34 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kpp-1909839564.html
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией - РИА Новости, 16.11.2023
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией
Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:39
2023-11-16T23:34
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства.&quot;Пограничные переходы &quot;Ваалимаа&quot;, &quot;Нуйямаа&quot;, &quot;Иматра&quot; и &quot;Ниирала&quot; будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах &quot;Вартиус&quot; и &quot;Салла&quot;, — говорится в релизе.КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года."Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", — сказал на брифинге премьер-министр Петтери Орпо.В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".Глава МВД Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. О намерении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией стало известно в начале недели. Как поясняла Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html
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финляндия, россия, в мире, петтери орпо
Финляндия, Россия, В мире, Петтери Орпо
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Финляндия с 18 ноября на три месяца закроет четыре КПП на границе с Россией

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства.
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"Пограничные переходы "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах "Вартиус" и "Салла", — говорится в релизе.

КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", — сказал на брифинге премьер-министр Петтери Орпо.
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В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
Глава МВД Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
О намерении Финляндии закрыть КПП на границе с Россией стало известно в начале недели. Как поясняла Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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