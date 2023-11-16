https://ria.ru/20231116/knr-1909745619.html
МИД КНР раскрыл подробности четырехчасовой встречи Байдена и Си Цзиньпина
МИД КНР раскрыл подробности четырехчасовой встречи Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.11.2023
МИД КНР раскрыл подробности четырехчасовой встречи Байдена и Си Цзиньпина
Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими, заявил министр иностранных... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:39
2023-11-16T08:39
2023-11-16T10:31
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. "Встреча длилась четыре часа, в течение всего времени использовался синхронный перевод", - сказал Ван И. Ван И отметил, что переговоры глав двух государств прошли "очень хорошо", они были "всесторонними и глубокими". "В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства. По его словам, стороны всесторонне обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект.
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
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в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Ван И (политик)
МИД КНР раскрыл подробности четырехчасовой встречи Байдена и Си Цзиньпина
МИД КНР: переговоры Байдена и Си Цзиньпина были глубокими, длились четыре часа
ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина длилась четыре часа, переговоры были всесторонними и глубокими, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.
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"Встреча длилась четыре часа, в течение всего времени использовался синхронный перевод", - сказал Ван И.
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Ван И отметил, что переговоры глав двух государств прошли "очень хорошо", они были "всесторонними и глубокими".
"В ходе личной встречи главы двух стран провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование правильного понимания друг друга, надлежащее управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.
По его словам, стороны всесторонне обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский конфликт, украинский кризис, изменение климата, искусственный интеллект.
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