https://ria.ru/20231116/kitay-1909751322.html
Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая
Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая
Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, китайский народ против войны, он хочет стабильности во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:12
2023-11-16T09:12
2023-11-16T09:12
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, китайский народ против войны, он хочет стабильности во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп. "Мир, дружелюбие и гармония - это ценности, заложенные в китайской цивилизации. Агрессия и экспансия не заложены в наших генах", - сказал китайский лидер, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР. По словам Си Цзиньпина, китайский народ хранит горькие и глубокие воспоминания о потрясениях и страданиях, причиненных ему в современную эпоху. "Я часто говорю, что то, против чего выступает китайский народ, - это война, то, чего он хочет, - это стабильность, а то, на что он надеется, - это прочный мир во всем мире. Великое возрождение китайской нации не может быть достигнуто без мирной и стабильной международной обстановки", - сказал он. На пути модернизации Китай никогда не обратится к войне, колонизации, грабежу или принуждению, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html
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в мире, китай, си цзиньпин
В мире, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая
Си Цзиньпин заявил, что агрессия и экспансия не заложены в генах Китая
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, китайский народ против войны, он хочет стабильности во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп.
«
"Мир, дружелюбие и гармония - это ценности, заложенные в китайской цивилизации. Агрессия и экспансия не заложены в наших генах", - сказал китайский лидер, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР.
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
По словам Си Цзиньпина, китайский народ хранит горькие и глубокие воспоминания о потрясениях и страданиях, причиненных ему в современную эпоху.
"Я часто говорю, что то, против чего выступает китайский народ, - это война, то, чего он хочет, - это стабильность, а то, на что он надеется, - это прочный мир во всем мире. Великое возрождение китайской нации не может быть достигнуто без мирной и стабильной международной обстановки", - сказал он.
На пути модернизации Китай никогда не обратится к войне, колонизации, грабежу или принуждению, подчеркнул он.