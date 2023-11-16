https://ria.ru/20231116/kitay-1909751322.html

Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая

Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин: агрессия и экспансия не заложены в генах Китая

Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, китайский народ против войны, он хочет стабильности во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:12

2023-11-16T09:12

2023-11-16T09:12

в мире

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Агрессия и экспансия не заложены в генах Китая, китайский народ против войны, он хочет стабильности во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп. "Мир, дружелюбие и гармония - это ценности, заложенные в китайской цивилизации. Агрессия и экспансия не заложены в наших генах", - сказал китайский лидер, слова которого приводятся в релизе, распространенном МИД КНР. По словам Си Цзиньпина, китайский народ хранит горькие и глубокие воспоминания о потрясениях и страданиях, причиненных ему в современную эпоху. "Я часто говорю, что то, против чего выступает китайский народ, - это война, то, чего он хочет, - это стабильность, а то, на что он надеется, - это прочный мир во всем мире. Великое возрождение китайской нации не может быть достигнуто без мирной и стабильной международной обстановки", - сказал он. На пути модернизации Китай никогда не обратится к войне, колонизации, грабежу или принуждению, подчеркнул он.

https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html

китай

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в мире, китай, си цзиньпин