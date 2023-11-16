Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 16.11.2023 (обновлено: 10:00 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/kitay-1909731433.html
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять принципов, на которых должен выстраиваться фундамент РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:08
2023-11-16T10:00
в мире
китай
сша
сан-франциско
си цзиньпин
джо байден
саммит атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909759232_0:310:3071:2037_1920x0_80_0_0_c405b6818067aee8689e49c473444ac8.jpg
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять принципов, на которых должен выстраиваться фундамент отношений между Китаем и США. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава КНР озвучил пять столпов отношений между двумя странами. Первый столп - совместное установление верного восприятия друг друга. По словам Си Цзиньпина, Китай всегда был привержен построению стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. В то же время у Китая есть интересы и принципы, которые необходимо защищать. "Мы надеемся, что две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера. Второй столп - совместное эффективное преодоление разногласий. Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон не должны допустить, чтобы имеющиеся разногласия привели к образованию пропасти между двумя странами, но должны найти способы навести мосты и продвигаться на встречу друг другу, избегать провокаций, но вести диалог и осуществлять взаимодействие, в спокойной манере разрешая разногласия и непредвиденные случаи. Третий столп - совместное продвижение взаимовыгодного сотрудничества. Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай, имеющие обширные совместные интересы в самых различных сферах, должны в полной мере использовать имеющиеся механизмы в области дипломатии, экономики, финансов, торговли для развития сотрудничества. Четвертый столп - совместно нести ответственность крупных держав. По слова главы КНР, решение проблем, с которыми сталкивается человечество, не может быть достигнуто без сотрудничества между крупными странами. "Китай и США должны подавать пример, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, предоставлять миру еще больше общественных благ", - сказал он. Пять столп - совместное продвижение гуманитарных обменов. Си Цзиньпин отметил необходимость поощрять и поддерживать расширение обменов и общения между народами двух стран, развивать сотрудничество в сферах туризма, образования, культуры, увеличивать количество авиарейсов между странами. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html
https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html
https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html
китай
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909759232_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_6b58bd7f56ffb62a61fadfefcb4910c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений

Си Цзиньпин озвучил пять столпов китайско-американских отношений

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять принципов, на которых должен выстраиваться фундамент отношений между Китаем и США.
В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава КНР озвучил пять столпов отношений между двумя странами.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден заявил, что США продолжат конкурировать с Китаем
Вчера, 04:59
Первый столп - совместное установление верного восприятия друг друга. По словам Си Цзиньпина, Китай всегда был привержен построению стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. В то же время у Китая есть интересы и принципы, которые необходимо защищать.
"Мы надеемся, что две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.
Второй столп - совместное эффективное преодоление разногласий. Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон не должны допустить, чтобы имеющиеся разногласия привели к образованию пропасти между двумя странами, но должны найти способы навести мосты и продвигаться на встречу друг другу, избегать провокаций, но вести диалог и осуществлять взаимодействие, в спокойной манере разрешая разногласия и непредвиденные случаи.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден назвал встречу с Си Цзиньпином продуктивной
Вчера, 04:43
Третий столп - совместное продвижение взаимовыгодного сотрудничества. Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай, имеющие обширные совместные интересы в самых различных сферах, должны в полной мере использовать имеющиеся механизмы в области дипломатии, экономики, финансов, торговли для развития сотрудничества.
Четвертый столп - совместно нести ответственность крупных держав. По слова главы КНР, решение проблем, с которыми сталкивается человечество, не может быть достигнуто без сотрудничества между крупными странами.
«
"Китай и США должны подавать пример, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, предоставлять миру еще больше общественных благ", - сказал он.
Пять столп - совместное продвижение гуманитарных обменов. Си Цзиньпин отметил необходимость поощрять и поддерживать расширение обменов и общения между народами двух стран, развивать сотрудничество в сферах туризма, образования, культуры, увеличивать количество авиарейсов между странами.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин призвал США вместе нести ответственность крупных держав
Вчера, 04:16
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоСи ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала