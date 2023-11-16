https://ria.ru/20231116/kitay-1909731433.html

Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений

Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин озвучил основы китайско-американских отношений

В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять принципов, на которых должен выстраиваться фундамент РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:08

2023-11-16T05:08

2023-11-16T10:00

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китай

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сан-франциско

си цзиньпин

джо байден

саммит атэс

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин озвучил пять принципов, на которых должен выстраиваться фундамент отношений между Китаем и США. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава КНР озвучил пять столпов отношений между двумя странами. Первый столп - совместное установление верного восприятия друг друга. По словам Си Цзиньпина, Китай всегда был привержен построению стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. В то же время у Китая есть интересы и принципы, которые необходимо защищать. "Мы надеемся, что две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера. Второй столп - совместное эффективное преодоление разногласий. Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон не должны допустить, чтобы имеющиеся разногласия привели к образованию пропасти между двумя странами, но должны найти способы навести мосты и продвигаться на встречу друг другу, избегать провокаций, но вести диалог и осуществлять взаимодействие, в спокойной манере разрешая разногласия и непредвиденные случаи. Третий столп - совместное продвижение взаимовыгодного сотрудничества. Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай, имеющие обширные совместные интересы в самых различных сферах, должны в полной мере использовать имеющиеся механизмы в области дипломатии, экономики, финансов, торговли для развития сотрудничества. Четвертый столп - совместно нести ответственность крупных держав. По слова главы КНР, решение проблем, с которыми сталкивается человечество, не может быть достигнуто без сотрудничества между крупными странами. "Китай и США должны подавать пример, укреплять координацию и сотрудничество по международным и региональным вопросам, предоставлять миру еще больше общественных благ", - сказал он. Пять столп - совместное продвижение гуманитарных обменов. Си Цзиньпин отметил необходимость поощрять и поддерживать расширение обменов и общения между народами двух стран, развивать сотрудничество в сферах туризма, образования, культуры, увеличивать количество авиарейсов между странами. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20231116/ssha-1909730656.html

https://ria.ru/20231116/bayden-1909729509.html

https://ria.ru/20231116/otvetstvennost-1909728039.html

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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс