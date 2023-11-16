https://ria.ru/20231116/kitay-1909727484.html

Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия

Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия

Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций, заявил в среду председатель КНР... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:07

2023-11-16T04:07

2023-11-16T11:29

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - подчеркнул Си Цзиньпин. Он также добавил, что "обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи".

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909726556.html

китай

сша

сан-франциско

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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс