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Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия
Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия
Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций, заявил в среду председатель КНР... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:07
2023-11-16T04:07
2023-11-16T11:29
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. "Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - подчеркнул Си Цзиньпин. Он также добавил, что "обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи".
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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин призвал США эффективно решать разногласия
Си Цзиньпин: Китай и США должны решать разногласия и уважать "красные линии"
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга, воздерживаться от провокаций, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
"Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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Он также добавил, что "обе стороны должны понимать принципы и "красные линии" друг друга, воздержаться от провокаций и пересечения линий, необходимо больше взаимодействовать, вести диалог и консультации, а также спокойно решать разногласия и непредвиденные случаи".