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Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США - РИА Новости, 16.11.2023
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03:49 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/kitay-1909726087.html
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США - РИА Новости, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США
КНР на имеет планов превзойти или заменить США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:49
2023-11-16T03:49
в мире
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. КНР на имеет планов превзойти или заменить США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Ранее в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "У Китая нет планов превзойти или заменить США, США также не должны планировать подавление или сдерживание Китая", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не собирается следовать "старым путем колониального мародерства", не встанет на ложный путь принципа "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", а также не будет экспортировать идеологию и вступать в идеологическую конфронтацию с какой-либо страной. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
https://ria.ru/20231116/kitay-1909721898.html
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в мире, китай, сша, сан-франциско, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин заявил, что Китай не стремится превзойти США

Си Цзиньпин: Китай не стремится превзойти или заменить США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. КНР на имеет планов превзойти или заменить США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
Ранее в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Си Цзиньпин заявил о "светлом будущем" китайско-американских отношений
Вчера, 02:45
"У Китая нет планов превзойти или заменить США, США также не должны планировать подавление или сдерживание Китая", - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не собирается следовать "старым путем колониального мародерства", не встанет на ложный путь принципа "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", а также не будет экспортировать идеологию и вступать в идеологическую конфронтацию с какой-либо страной.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Байден и Си Цзиньпин прогулялись после переговоров
Вчера, 02:46
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоСи ЦзиньпинДжо БайденСаммит АТЭС
 
 
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