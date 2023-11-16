https://ria.ru/20231116/kitay-1909721898.html

Си Цзиньпин заявил о "светлом будущем" китайско-американских отношений

Си Цзиньпин заявил о "светлом будущем" китайско-американских отношений - РИА Новости, 16.11.2023

Си Цзиньпин заявил о "светлом будущем" китайско-американских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:45

2023-11-16T02:45

2023-11-16T02:45

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саммит атэс

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско заявил об уверенности в светлых перспективах двусторонних отношений Китая и США, передает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов. "Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое", - приводит в четверг телеканал слова китайского лидера. По словам Си Цзиньпина, несмотря на то, что Китай и США придерживаются разных путей развития, имеют разную культуру, историю, социальную систему, пока обе стороны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут "преодолеть разногласия и найти способ правильного сосуществования двух крупных стран". Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели и "свернули со здорового пути" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, а скорее даже усугубилась. Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. Из-за инцидента на несколько месяцев был перенесен визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. США утверждали, что шар собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным. Еще одним дестабилизирующим фактором в отношениях Пекина и Вашингтона остается Южно-Китайское море и ряд расположенных в нем островов, из-за территориальной принадлежности которых Китай десятилетиями ведет спор с некоторыми странами АТР. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Пекин также в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении мерами экспортного контроля. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909539476.html

https://ria.ru/20231115/ates-1909491458.html

https://ria.ru/20231114/ates-1909274520.html

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в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс