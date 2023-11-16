https://ria.ru/20231116/izrail-1909751086.html

Президент Израиля заявил, что защита израильтян важнее смертей палестинцев

Президент Израиля заявил, что защита израильтян важнее смертей палестинцев - РИА Новости, 16.11.2023

Президент Израиля заявил, что защита израильтян важнее смертей палестинцев

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью заявил, что смерти палестинцев "разбивают ему сердце", но в первую очередь он считает приоритетом обеспечение защиты... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:11

2023-11-16T09:11

2023-11-16T09:11

в мире

израиль

россия

сша

ицхак герцог

энтони блинкен

маргарет харрис

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908611764_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_06a86e185728b6cfc9c9afcc2f70c5ae.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью заявил, что смерти палестинцев "разбивают ему сердце", но в первую очередь он считает приоритетом обеспечение защиты своего народа. "Меня волнуют смерти палестинцев… это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является (обеспечение) безопасности для защиты нашего народа", - сказал политик в интервью Financial Times. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что слишком много палестинцев были убиты в конфликте с Израилем. Он добавил, что США хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявляла на брифинге, что частота нападений на медицинские учреждения в Газе, по-видимому, беспрецедентна в истории конфликтов. В свою очередь, представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари говорил, что армия Израиля пойдет "в любое место, где есть террористы, в любую инфраструктуру". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, сша, ицхак герцог, энтони блинкен, маргарет харрис, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году