https://ria.ru/20231116/izrail-1909717431.html

Израиль может остановить операцию в Газе после взятия "Аш-Шифы", пишут СМИ

Израиль может остановить операцию в Газе после взятия "Аш-Шифы", пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Израиль может остановить операцию в Газе после взятия "Аш-Шифы", пишут СМИ

Израиль будет готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над больницей "Аш-Шифа", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:10

2023-11-16T01:10

2023-11-16T01:10

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Израиль будет готов рассмотреть возможность паузы в операции в Газе после установления контроля над больницей "Аш-Шифа", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. "Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную "паузу" после взятия под контроль всей "Аш-Шифы", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что армия хочет использовать эту паузу для обработки разведданных, а также укрепления линий снабжения через анклав, чтобы затем сосредоточиться на востоке и центре города Газа. По информации источника, Израиль дал понять партнерам, что взятие больницы является "символической и операционной вехой" во вторжении в анклав. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231116/gruzoviki-1909717217.html

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восточный иерусалим

палестина

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа