https://ria.ru/20231116/goroda-1909956821.html

Воробьев поддержал инициативу присвоить ЗАТО статус малых городов

Воробьев поддержал инициативу присвоить ЗАТО статус малых городов - РИА Новости, 16.11.2023

Воробьев поддержал инициативу присвоить ЗАТО статус малых городов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов, на текущий момент в регионе располагаются... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:49

2023-11-16T20:49

2023-11-16T20:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею подмосковных ЗАТО о присвоении им статуса малых городов, на текущий момент в регионе располагаются пять закрытых административно-территориальных образований, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Одно из предложений, поступивших на встрече от Звездного городка, – присвоить ЗАТО статус малых городов. В настоящее время его имеет только Краснознаменск, остальные – это посёлки городского типа. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что предложит рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне", - отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что согласно федеральному законодательству, поселки городского типа не всегда могут участвовать в тех же программах поддержки, что и города. Это ограничение в первую очередь касается Президентского конкурса благоустройства. В Подмосковье на сегодняшний день пять ЗАТО – Звездный городок, Восход, Власиха, Краснознаменск и Молодежный. Глава региона отметил, что и дальше продолжит уделять внимание муниципалитетам, тем более что ЗАТО вносят большой вклад в поддержку СВО.

https://ria.ru/20231116/fok_molodezhnyy-1909805336.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев