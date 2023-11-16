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В России могут до конца года принять закон о местном самоуправлении

В России могут до конца года принять закон о местном самоуправлении - РИА Новости, 16.11.2023

В России могут до конца года принять закон о местном самоуправлении

Законопроект о местном самоуправлении может быть принят до конца осенней сессии Госдумы, с января прошлого года в него было внесено более 700 поправок, заявил в РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:42

2023-11-16T15:42

2023-11-16T15:43

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павел крашенинников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Законопроект о местном самоуправлении может быть принят до конца осенней сессии Госдумы, с января прошлого года в него было внесено более 700 поправок, заявил в четверг глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас. "В январе 2022 года он (законопроект) был принят в первом чтении. У нас стало появляться очень много поправок, это хорошо – мы их стали обсуждать. Кроме поправок стали поступать различные предложения, письма, обращения. На сегодняшний день у нас 744 официальных поправки, в том числе от субъектов РФ просто обращений более 1 тысячи. Мы сейчас это все обрабатываем, проводим различные совещания. Надеемся, что будем его принимать в осеннюю сессию", - сказал Крашенинников в ходе пленарной сессии форума "Города России" в четверг в Екатеринбурге. Законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы. Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта. Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.

https://ria.ru/20231116/gosduma-1909775527.html

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общество, россия, екатеринбург, павел крашенинников, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф