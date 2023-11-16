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Россия доставила новую партию гумпомощи для населения сектора Газа

Россия доставила новую партию гумпомощи для населения сектора Газа - РИА Новости, 16.11.2023

Россия доставила новую партию гумпомощи для населения сектора Газа

Очередная партия гуманитарной помощи из России для сектора Газа прибыла в Египет, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:53

2023-11-16T11:53

2023-11-16T15:03

россия

египет

в мире

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

международная организация гражданской обороны

ил-76

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи из России для сектора Газа прибыла в Египет, сообщила пресс-служба МЧС."Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Российская помощь организована по поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с Международной организацией гражданской обороны", — говорится в сообщении.Гуманитарный груз весом около 21 тонны передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, который перенаправит российскую помощь палестинцам.Десятого ноября спецборт МЧС доставил 25 тонн грузов, адресованных жителям региона, ранее состоялись еще два рейса, которые в общей сложности привезли 60 тонн. В гуманитарную помощь входят в том числе продукты питания и средства личной гигиены.Кроме того, помощь оказывают и российские регионы.Активизацию усилий по оказанию гуманитарной помощи населению Газы 14 ноября Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

россия

египет

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россия, египет, в мире, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, международная организация гражданской обороны, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году